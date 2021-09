Dentro de la historia de los videojuegos la saga ‘Tales of’ representa un icono dentro de los géneros de rol, imprimiendo no solo historias con personajes carismáticos y aventuras memorables de amistad y justicia, sino también por sus mecánicas de juego, que siempre se han destacado por enfocarse muchas de estas en la acción. Y ahora, de la mano de Bandai Namco, llega a nuestras consolas y PC el último título de la franquicia, ‘Tales of Arise’, y como no es de extrañar esta nueva entrega nos presenta una historia muy pulida, una construcción de personajes con buen nivel de detalle y una mecánica de juego, simple intuitiva y bien desarrollada; sin salir del enfoque de todo buen título de rol y acción.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

EN CONTEXTO

‘Tales of Arise’ presenta una historia que nos lleva nuevamente a una serie de conflictos entre naciones; en ellas, el planeta ‘Dahna’ se ve atacado por invasores del planeta ‘Rena’, quienes destacan por el uso de tecnología y fuentes de energía parecidas a la magia. Luego de 300 años el planeta ‘Dahna’ se encuentra dividido en cinco reinos, los cuales siguen subyugados por los descendientes de los ‘Rena’, denominados ‘Renanos’.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

Nuestro protagonista es un habitante del reino de ‘Orbus Calaglia’, un ‘esclavo’, sin nombre y con una máscara de hierro (inicialmente llamado así, ‘Máscara de Hierro’); el cual presenta dos particularidades: sufre de amnesia y no es capaz de sentir el dolor físico; algo que poco a poco se irá descubriendo a lo largo del desarrollo del arco argumental del personaje. ‘Máscara de Hierro’ desconoce su pasado, pero también a su vez mantiene un profundo sentimiento de justicia hacía con los más débiles, siendo este sentimiento el que lo impulsa a lo largo de la trama a enfrentarse contra el mal y ayudar a los más indefensos.

Luego de conocer al líder de una pequeña resistencia de ‘Calaglia’ llamado ‘Zephyr’, nuestro héroe encuentra luego a una desertora del imperio ‘Renano’ llamada ‘Shionne’ y juntos inician una gesta en búsqueda de libertar ‘Dahna’ y derrocar a cada uno de los cinco señores ‘Renanos’ haciendo uso de una singular y poderosa fuente de energía ‘Astral’, capaz de destruir y dominar a cualquier nación dentro de ‘Dahna’.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

ADEMÁS

Con una historia no muy original, pero con una formula bastante efectiva inicia esta épica aventura, con remembranzas a elementos medievales que evocan las aventuras de princesas y caballeros, con pinceladas de magia y tecnología, hacen que ‘Tales of Arise’ nos entregue una identidad propia y llena de elementos conocidos, pero con toques singulares.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

Con el clásico, ‘chico conoce chica’ o los ya repasados clichés del imperio poderoso que subyuga a los pobladores conquistados, o también a la ya conocida fuerza de resistencia que le planta cara al abuso y tiranía de los opresores, ‘Tales of Arise’ no presenta una novedad u originalidad frente al desarrollo de su historia; pero si lo hace frente a una profundidad única respecto a los ideales que construye cada personaje con giros de tuerca que dejaran boquiabierto a más de uno a lo largo de la aventura y tras las primeras cuatro o cinco horas de juego. Un título con muchas revelaciones, sorpresas y acción a cada esquina que harán que la historia pase a un segundo plano y realmente lleguemos a encariñarnos y hasta identificarnos con muchos de sus personajes.

MECÁNICAS

Toda forma de juego está enteramente enfocada en la acción, con árboles de habilidades llamados titulos los cuales podremos pagar con puntos. Diversos ataques enteramente configurables, los cuales se irán liberando conforme al desarrollo de nuestro personaje y también roles de ataque, defensa o curación para un ‘seteo’ automático, semiautomático o manual, asignable a cada uno de los cuatro personajes en pantalla. En concreto, ‘Tales of Arise’ presenta una curva de aprendizaje frente a las mecánicas de juego que abarcan prácticamente el primer capítulo del título, inclusive hasta el enfrentamiento con el primer jefe. Algo que entretiene mucho sin romper con lo orgánico del modo de juego.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

La dificultad no es muy elevada y para quienes ya tienen experiencia en este tipo de títulos es recomendable iniciar la aventura con una dificultad superior a la normal. Y un punto también destacable es la cantidad de atuendos que presentan los personajes, siendo estos diferentes conformes se desarrolle la aventura, y también con algunos aportes y extras que veremos mas adelante.

A LA VISTA

El apartado gráfico y diseño en general goza de un bello estilo ‘cellshading’, algo que es prácticamente una religión para los títulos con un enfoque de anime, todo esto acompañado de secuencias en animación y secuencias de conversación similares a viñetas de un comic o manga, pero con las imágenes renderizadas en 3D de los personajes. Todo esto brinda un gran detalle por parte de los desarrolladores.

Los escenarios y paisajes son el punto fuerte del apartado visual, pues este resaltara dentro de descampados amplios y siempre con una paleta de colores llena de brillos y que resaltan cada una de las cinco naciones que conforman el mundo de ‘Dahna’. Los ataques, remates y diversos combos en los golpes de cada personaje gozan de un bien trabajado derroche visual, a su vez de exhibir bien elaborada fluidez durante las batallas.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

El PlayStation 5 y la Xbox Series X evidencian una notoria mejora gráfica, algo similar a los tiempos de carga, los cuales no difieren casi mucho con la anterior generación de consolas. La música, en cambio, nos transmite la epicidad de cada batalla, conformada por marchas heroicas e himnos muy elegantemente ejecutados. La intro del título, animado por el estudio japonés Ufotable desde el inicio imprime el sello de calidad a los títulos de la franquicia ‘Tales of’.

DETALLES

Algunos extras de otras franquicias de Bandai Namco nos acompañaran en las ediciones definitivas del título como lo son atuendos de ‘Tekken’, ‘The iDolM@ster’ y ‘Code Vein’; este último siendo el traje de ‘Mia Karnstein’ para ‘Shionne’.

‘Tales of Arise’ llega tanto a la actual generación de consolas, y la anterior, como también a PC.

CONCLUSIÓN

‘Tales of Arise’ es un gran título que con muchas aspiraciones puede llegar a ser de lo mejor que nos ha traído Bandai Namco en lo que va del año. Tambien deja bien en alto la valla para los futuros titulos de la franquicia, con muy buenos personajes y una historia, si bien es cierto no tan original, pero si bien complementada. Un título muy recomendable para formar parte no solo de la biblioteca de todo fanático de la franquicia o de los títulos del genero rol japonés, sino de cualquier jugador que guste de una bonita historia, buenas secuencias épicas y acción y aventura constante.

El análisis de ‘Tales of Arise’ fue desarrollado gracias a una copia digital de ‘Tales of Arise’ enviada por Bandai Namco para PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Bandai Namco

• GÉNERO: Rol, Aventura, Acción

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento de ‘Tales of Arise’

TE PUEDE INTERESAR