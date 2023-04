Si bien aún quedan algunos meses antes de que Bandai Namco publique ‘Sword Art Online: Last Recollection’ en todos los mercados, eso no quiere decir que la compañía nipona no siga revelando nuevos detalles de este esperado videojuego.

Es por esto que han compartido un nuevo tráiler el cual revela parte de la trama y nuevas secuencias de juego del título, la nueva entrega de la franquicia la cual se lanzará este año, el 6 de octubre.

Este material muestra destellos de la jugabilidad de batalla y la atmósfera sombría en la que se desarrolla la historia del juego, además de conocer a los amigos y enemigos que se cruzarán en el camino de ‘Kirito’ en la ‘Guerra del Inframundo’.

Cabe recordar que ‘Sword Art Online: Last Recollection’ llegará el próximo 6 de octubre de este año a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de STEAM.

Nuevo tráiler de ‘Sword Art Online: Last Recollection’