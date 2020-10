Hace no mucho Nintendo sorprendió al mundo con el anuncio de un título recopilatorio, ‘Super Mario 3D All-Stars’, que juntaba a 3 grandes obras maestras del plataformeo en tres dimensiones: ‘Super Mario 64′, ‘Super Mario Sunshine’ y 'Super Mario Galaxy’.

POR EL PRINCIPIO

Centrándonos en el primero de los títulos: 'Super Mario 64′. Este es, hasta el día de hoy, es una clase completa de como realizar un buen diseño de niveles, combinando una nueva jugabilidad y una cámara que en su momento fue revolucionario. El juego sigue destilando carisma y sigue siendo el videojuego divertido que vimos en la Nintendo 64.

Super Mario 3D All-Stars ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Quizás uno de los errores que más ha incomodado a la comunidad son los mínimos retoques realizados: un filtro para mejorar las texturas y nada más. A diferencia de 'Sunshine′, este juego no fue adaptado a una vista panorámica, por lo que tendremos las barras negras verticales durante toda la partida. Este detalle no es para incomodar tanto, pero se pudo hacer algo mucho más trabajado. Incluyendo el idioma, que sigue teniendo al inglés como base.

Fuera de eso, es el mismo título, sin cambios y sin las adicciones que vimos en la versión de Nintendo DS. Algo flojo, si, pero divertido y una buena forma de empezar este recopilatorio. Si no has jugado Super Mario en su momento, esta obra está lejos de sentirse aburrida o fuera de tiempo.

Super Mario 3D All-Stars ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

EL SEGUNDO

‘Super Mario Sunshine’ es el siguiente título de la lista y el menos querido por la comunidad. La premisa de unas vacaciones siempre queda bien, por lo que la isla delfino es un lugar ideal para salir de la rutina del ‘reino champiñón’. Quizás el mayor detalle que incomodó a los fanáticos fue el cambio en la jugabilidad, utilizando a ‘fludd’ como principal herramienta. El uso del agua es fundamental en este videojuego y basándonos en la temática de las manchas ocasionadas por ‘Shadow Mario’ y ‘Bowser’, era ideal diseñar una premisa jugable que encaje perfectamente.

Por eso es que ‘Super Mario Sunshine’ es tan especial, se tomó la licencia de hacer algo diferente hasta la fecha y nos otorgó un juego de calidad, diferente y con el sello carismático del fontanero. Incluso ha sido mejorado con un nuevo filtro de texturas y adaptado al formato panorámico, algo que se agradece. Quizás algunos cambios en el control debido a las limitaciones del control de Nintendo Switch pueda incomodar a los jugadores ya acostumbrados, pero creo que ha sido resuelto de gran manera.

A POR LA GALAXIA

Terminamos la lista con ‘Super Mario Galaxy’ que posiblemente sea la obra más laureada de las tres. Desde el diseño artístico, la banda sonora, y como la jugabilidad fue adaptada para la Nintendo Wii es digna de admirar. Aquí nos presentan nuevos personajes como ‘Rosalina’ y ‘Destello’, ya clásicos en la franquicia y nos propone una aventura galáctica donde resalta el gran trabajo a la hora de elaborar escenarios.

No hay mucho que decir si es que has jugado a la entrega clásica de Wii, a excepción de que jugarlo con los ‘Joy Con’ (controles) simula completamente la experiencia, impidiendo que sea jugado de forma portátil. Esta entrega es muy especial porque es uno de los últimos trabajos de Shigeru Miyamoto.

Super Mario 3D All-Stars ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

DETALLES

El gran problema de todo este recopilatorio no es la falta de ‘Super Mario Galaxy 2’ y la falta de trabajo a la hora de llevarlos a la consola, es el simple hecho de que son juegos antiguos emulados y adaptados para correr en Switch. No fueron hechos directamente y es por ello que haya salido tan rápido a la venta. También que este disponible solo por tiempo limitado hace que los planes de Nintendo no sean muy claros de cara al futuro ¿Lo pondrán en una nueva suscripción con otros juegos emulados? ¿Simplemente desaparecen? Eso aun no lo sabremos.

CONCLUSIÓN

Fuera de eso, este recopilatorio es algo muy necesario porque nos muestra la evolución y maestría del personaje a lo largo de las generaciones. Me atrevería a decir incluso que ‘Super Mario 64’ y ‘Super Mario Galaxy’ serían material para tomar como referencia en diseño de niveles por todo lo que han logrado y que al día de hoy, sigue sorprendiendo.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia para Nintendo Switch enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Arcade

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8

VIDEO RECOMENDADO

Video de ‘Super Mario 3D All-Stars’

TE PUEDE INTERESAR