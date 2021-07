Luego de una gran recepción por parte de la prensa especializada y los gamers, aún quedaban ciertos detalles a resolver o preguntas sin responder acerca de ‘Streets of Rage 4’, y es que tener a personajes rivales como ‘Max’ y ‘Shiva’ como enemigos o rivales hacía pensar que estos llegarían como personajes jugables.

El nuevo contenido del título ya se encuentra disponible para todas las plataformas en las que salió a la venta.

Y esto justamente se confirmó cuando la desarrolladora Dotemu lo confirmó con la llegada del nuevo contenido descargable, ‘Mr.X Nightmare’, el cual además cuenta con un modo de ‘supervivencia’ y tres nuevos personajes, los dos ya mencionados y ‘Estel Aguirre’.

NOVEDADES

De igual forma que con el lanzamiento del título, ningún elemento que está incluído en este nuevo contenido descargable se siente como algo fuera de tiempo o tardío. Es más, los tres nuevos personajes resultan muy interesantes en sus mecánicas, presentan estilos muy diferenciados y significativamente actualizados.

El nuevo contenido del título ya se encuentra disponible para todas las plataformas en las que salió a la venta.

‘Estel’ y ‘Max’ son algo lentos pero con una gran desplazamiento horizontal al hacer uso de sus movimientos especiales, mientras que ‘Shiva’ es rápido y hace uso de su habilidad de salto en la pared, haciendo que su potencial sea más ‘acrobático’.

Pero fuera de esto, el punto o aspecto potencial más llamativo es el modo ‘Survival’, el cual además goza de tener un cierto aire de diseño ‘roguelike’. Además, este se puede jugar con varios gamers de forma local y en arenas aleatorias las cuales además gozan de una gran variedad de enemigos, jefes, peligros y objetos que podremos agarrar.

El nuevo contenido del título ya se encuentra disponible para todas las plataformas en las que salió a la venta.

Como plus a esto, tendremos también mejoras elementales de las habilidades, y otros extras, lo cual agrega un cierto caos muy agradable al momento de jugarlo. Detalles aparte, a esta modalidad se le han sumado motivos del juego original con ilustraciones completamente nuevas y niveles en baja resolución basados en escenas de títulos anteriores. Estamos seguros que esta modalidad de juego pondrá a prueba a todos los gamers veteranos, pero al mismo tiempo los nuevos lo van a disfrutar.

HAY MÁS

Pero esto no es todo, ‘Mr.X Nightmare’ incluye nuevos movimientos para cada personaje jugable, fuera de poder desbloquear elementos extras como especiales alternativos, ataques relámpago, y subir de nivel a través del modo ‘Supervivencia’, para luego poder usar todo esto en los otros modos de juego. Esto deja en claro que se han añadido nuevas animacones a lo ya visto en ‘Streets of Rage 4’ hace ya un año atrás.

El nuevo contenido del título ya se encuentra disponible para todas las plataformas en las que salió a la venta.

CONCLUSIÓN

No cabe duda de que gracias a este nuevo contenido descargable tenemos la mejor y más segura versión de ‘Streets of Rage 4’. Hace ya varios años, los gamers no dudaron en pagar por algunos nuevos personajes, máscaras y armas para ‘Castle Crashers’ cuando llegó a Xbox Live, y debo apuntar que ‘Mr.X Nightmare’ ha sido trabajado casi con el mismo nivel que el título que se vió hace casi uno año atrás.

Este nuevo contenido es la razón perfecta para regresar a ‘Streets of Rage 4’, fuera de mejorar los puntajes en línea, el poder jugar en modo ‘online’ o jugar en cooperativo, aunque con un nuevo modo, aunque debo decir que tan solo con los nuevos personajes habría sido suficientes para asegurar el valor de este contenido.

El análisis de ‘Mr.X Nightmare’ para ‘Streets of Rage 4’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation 4 enviada por Dotemu.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Seaven Studio, Guard Crush Games, Lizardcube

• GÉNERO: Acción, Arcade, Lucha

• DISTRIBUIDOR: Dotemu

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento ‘Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare’

TE PUEDE INTERESAR