Steam Summer Sale 2019: Estas son las mejores ofertas de videojuegos en la tienda digital

El martes 25 de junio comenzó la venta de verano de Steam, la plataforma de distribución digital de Valve en donde se encuentran millones de opciones para los aficionados a los videojuegos de PC.

La temporada de ofertas durará desde el 25 de junio hasta el 9 de julio, y parte de la campaña incluye sorteos y regalos de juegos e ítems.

Los descuentos llegan hasta el 90% e incluyen los grandes títulos triple A (los 'blockbusters' de los videojuegos, elaborados por grandes estudios con enorme presupuesto), juegos multijugador y los indies de siempre.

Por supuesto, la promoción está habilitada en toda la región, incluyendo Perú, México, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, etc. Estas son algunas de las mejores ofertas, según la web Laptop.

-Triple A-

Dos de los nominados a los Games Awards de 2018 se encuentran en la lista con 50% de descuento: Monster Hunter World, un RPG en donde el objetivo es cazar monstruos gigantes de muchas formas y colores (US$ 29.99); y Assassin's Creed Odyssey, la última entrega de la saga de Ubisoft con asesinos y viajes en el tiempo (US$ 29.99).

Fallout 4 también se encuentra a mitad de precio (US$ 29.99). Además, The Witcher III: The Wild Hunt, que ganó todos los premios habidos y por haber en 2015, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia, está con 70% de descuento, a US$ 11.99.

Otras ofertas incluyen Resident Evil 7 (-58% a US$ 25.18), Doom (-25% a US$ 14.99), Dark Souls III (-75% a US$ 21.24), GTA V (US$ -50% a 14.99), y Final Fantasy XV (-50% a US$ 24.99).

-Indies-

En la sección de juegos independientes encontramos alabados títulos como Hollow Knight (-40% a US$ 8.99), y Stardew Valley (-20% a US$ 11.99).

El primer caso es un juego de plataformas en donde seguimos a un caballero que deberá descubrir los secretos del mundo de los insectos. En el segundo, puedes construir tu propia granja (es mucho mejor de lo que suena).

Las ofertas también incluyen el videojuego de exploración planetaria y espacial No Man's Sky (-50% a US$ 29.99), y el premiado Cuphead (-15% a US$ 16.99).

-Multiplayer-

Aquí los protagonistas son los juegos de pelea. Tekken 7 tiene un 50% de descuento (US$ 19.99); Street Fighter V, por su parte, cuesta US$ 7.99, tras el 60% de descuento. Por último, Dragon Ball FighterZ tiene un 75% de descuento (US$ 14.99).

Cabe mencionar que estos dos últimos juegos también estuvieron nominados a los Games Awards en la categoría de peleas. Y el premio se lo llevó Dragon Ball.

Otra gran opción para jugar con amigos es Rocket League, el juego en donde puedes jugar fútbol con carritos. Tiene 50% de descuento y cuesta US$ 9.99.

-Bonus track-

Hay juegos que no son tan populares, pero igual garantizan horas de diversión y han sido aclamados por la crítica. Aquí encontramos a Nioh, por ejemplo. Un título similar a Bloodborne o Dark Souls, solo que aquí seguimos la historia de un samurái. Se encuentra con 60% de descuento (US$ 19.99).

Otro título memorable, pero en el terreno de los RPG, es Ni No Kuni II, un juego de rol de mundo abierto en donde debemos ayudar al rey gato a recuperar su reino, tras ser desterrado. Este cuenta con 50% de descuento (US$ 29.99).

En la lista también están Halo Wars (-60% a US$ 7.99), Prey (-50% a US$ 14.99); y Oxenfree (-75% a US$ 4.99).