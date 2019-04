Ubisoft anuncia una actualización gratuita con nuevo contenido para 'Starlink: Battle for Atlas' [VIDEO]

Ubisoft anunció que 'Starlink: Battle for Atlas' recibirá una importante actualización de contenido centrada en la misteriosa aparición de la ' Luna Carmesí' en el sistema estelar 'Atlas'. La actualización estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X.

'Crimson Moon' ('Luna Carmesí') también se incluirá en la nueva versión del juego para Windows PC, que se estrenará el 30 de abril de 2019. En PC, 'Starlink: Battle for Atlas' contará con el mismo contenido que la versión de consola y tendrá compatibilidad con los mandos de la consola de Sony y el control de Xbox One, así como el juego en formato digital.

Como parte de la actualización gratuita, los gamers podrán competir en nuevas pistas de pantalla dividida para uno y dos jugadores, luchando contra oleadas de despiadados enemigos en el 'Coliseo Carmesí'. Además, 'La Luna Carmesí' también afectará a todo el mundo de 'Atlas' y por lo que tendremos nuevas misiones de historia y desafíos semanales. Además, podremos ampliar nuestra lista de personajes y jugar a través del nuevo contenido 'Crimson Moon' con cinco pilotos nuevos, tres naves y once armas disponibles por separado para su compra única digital.

Junto con la actualización 'Crimson Moon', llegarán nuevos miembros del equipo de 'Star Fox' que podremos controlar: 'Peppy', 'Falco' y 'Slippy', en lo que será un contenido descargable que se estrenará en exclusiva para la consola Nintendo Switch el 30 de abril a un precio de 12 dólares.