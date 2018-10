Ubisoft lanzó al mercado ' Starlink: Battle for Atlas ', su nueva propuesta en la que se pretende unir el mundo de los videojuegos con el de los juguetes coleccionables reales en forma de naves espaciales y personajes. Una idea que en principio puede sonar arriesgada por el costo extra de todos los accesorios, pero que ha resultado ser una verdadera sorpresa.



Pero, ¿qué es 'Starlink: Battle for Atlas'? Este es un título de naves especiales en el que con una interesante propuesta que consiste en sumar a nuestro control naves (juguetes), las cuales pueden ser modificadas en sus alas o armas, incluso el poder cambiarles el personaje que las controla también. Es decir, podremos personalizarlas a nuestro entero gusto.

Para las versiones de PS4 y Xbox, estas llegan con 'Mason Rana' (personaje), mientras que la de Nintendo Switch llegan con éste personaje y, además, 'Fox McCloud'.



Esto no significa que a más juguetes o añadidos que compremos tengamos una mejor o más potente nave o equipo, sino que, simplemente con todo esto se abre un interesante abanico de posibilidades para jugar con diversos personajes, y acceder a nuevas habilidades, con una narrativa que podría variar, ya que todo dependerá del piloto que hayamos seleccionado.



En el supuesto que hayamos muerto en combate tendremos dos opciones, la de cambiar nuestra nave por una nueva y continuar desde el punto en el que nos encontremos, o el de viajar al punto de control más cercano a costa de un porcentaje de nuestro dinero del juego y del progreso de la batalla en la que caímos. Aunque por la misma dificultad del juego, vemos poco probable que esto suceda, ya que en realidad es bastante accesible.



Deberemos hacer frente a diversos enemigos en cada planeta para poder liberarlos. Deberemos hacer frente a diversos enemigos en cada planeta para poder liberarlos.

Entrando en materia, la aventura espacial que nos propone Ubisoft con 'Starlink: Battle for Atlas' es la de un grupo de exploradores, el cual se topa con los planes de un enemigo muy poderoso que debe ser detenido como sea con tal de que este no domine o corrompa todo el universo.



Para esto, nuestro campo de acción será el sistema solar con secciones muy diferenciadas por nivel junto a un grupo de planetas los cuales no superan la decena. Esto hizo recordar de inmediato al título de Hello Games, 'No Man’s Sky', pero si bien la idea es la de explorar cada planeta en nuestra nave y no a pie, podremos también poner rumbo al cielo y atravesar la atmósfera hasta llegar al espacio sin tiempos de carga. Todo de una forma totalmente orgánica.



Podremos configurar nuestras naves en diversos tipos y estilos. Podremos configurar nuestras naves en diversos tipos y estilos.

Otra diferencia con relación al título de Hello Games, es que en 'Starlink: Battle for Atlas' se nos plantea una historia mucho más guiada, una que nos llevará de un mundo a otro sin tener que estar preocupándonos por diversos ítems, materiales o elementos para la supervivencia. Aquí, todo es mucho más directo y concreto. Pero ¿qué haremos entonces en 'Starlink'?, todo dependerá del segmento de la historia en el que estemos, ya que todo irá evolucionando de manera correcta, hasta llegar al punto en que nuestro objetivo será el de liberar en su totalidad a todos los planetas del sistema.



La trama se desarrollará en forma de misiones mediante las cuales iremos ayudando a los habitantes de cada lugar, es así que podremos desarrollar acciones como la de escanear la fauna local hasta otras como la de protegerlos de ataques enemigos; de esta forma iremos ganando el favor de otras razas para que se sumen a nuestra lucha contra 'Grax', el gran enemigo de este título.



Fox McCloud llegará en la versión de Nintendo Switch como una gran exclusividad. Fox McCloud llegará en la versión de Nintendo Switch como una gran exclusividad.

Cada planeta es una zona distinta además de poseer torres que deberemos derribar. Si hacemos esto, los combates contra los titanes que habitan en dichos lugares serán más fáciles y accesibles. Pero, si no lo hacemos, deberemos tener mucho cuidado ya que son enormes bestias con distintas fases y barras de vida. Hay que tener en cuenta que a menos titanes que pululen en los planetas, tendremos una mayor facilidad para acabar con las enormes naves que hay en el espacio suministrando elementos a estos mundos.



Durante los enfrentamientos podremos optar por modo de vuelo bajo o normal. Estas dos opciones nos permiten hacer frente a los diversos retos como pasar entre las patas de los distintos seres alienígenas de gran tamaño o ingresar por las fauces de gigantescos destructores estelares para hacerlos pedazos desde su interior.



Mientras desarrollamos los combates, que serán las actividades que más nos ocuparán tiempo en los diversos planetas, también tendremos momentos para otro tipo de misiones como puzzles o búsqueda de objetos legendarios los cuales nos permitirán mejorar nuestras naves y armas, además de zonas de plataformeo y la misma exploración. Podremos recoger objetos y cultivar plantas, de esta forma mejoraremos nuestros ingresos y la vida en cada planeta mejorará en gran medida.



'Starlink: Battle for Atlas' es una genial mezcla que ofrece grandes posibilidades y que, con un modo historia un poco más extenso y una dificultad quizá mayor, hubiese representado mejor el reto a los jugadores.



Hay una gran variedad de naves, anexos y personajes para anexar a nuestros controles. Hay una gran variedad de naves, anexos y personajes para anexar a nuestros controles.

El título de Ubisoft se vende de dos formas, la primera apuntado directamente a los hijos o sobrinos como un regalo, como un título que les brindará un universo plagado de muchas alegrías. El otro, y pensando en los gamers más experimentados, podría ser una interesante experiencia, y aunque tal vez sea algo corta, no quita que se pueda disfrutar, más aún cuando el título llega en español y sin problema para seguir su trama.



FICHA



PLATAFORMA: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

DESARROLLADORA: Ubisoft Toronto

GÉNERO: Shooter, Simulación, Espacio, Combate

DISTRIBUIDOR: Ubisoft



PUNTAJE: 8.5