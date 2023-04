‘Star Wars’ es un nombre mayúsculo en el mundo del entretenimiento. Desde películas, series, figuras de acción, libros, comics y por supuesto, videojuegos, es una verdad decir que pocos nombres tienen el impacto mediático que tiene la franquicia creada por George Lucas.

El nuevo título de Electronic Arts aprovecha en gran forma la actual generación de consolas, además de PC.

LA BASE

Al parecer, Electronics Arts dio en el clavo al comprar a Respawn Entertainment ya que cada título lanzado tiene una calidad impresionante. ‘Star Wars: Fallen Order’ fue un videojuego muy importante para la industria ya que respeta mucho al lore original. La aventura original de ‘Cal Kestis’, si bien el final fue polémico, dejó la puerta abierta para que la aventura pueda continuar. Ahora es cuando nos llega ‘Star Wars: Jedi Survivor’, el siguiente capítulo en la historia del nuevo caballero jedi.

De inicio, ‘Survivor’nos pone en contexto unos años después de lo acontecido en ‘Fallen Order’. La tripulación de la ‘Mantis’ se ha separado y ‘Cal’ ha pasado a ser un sobreviviente mientras el ‘Imperio’ se hace más poderosa cada vez. Desde el inicio de la aventura, ya como un ‘Caballero Jedi’, ‘Cal’ deberá recorrer la galaxia nuevamente no solo para unir nuevamente a sus compañeros, sino también para hacer frente a un nuevo y poderoso enemigo.

EN UNA GALAXIA MUY LEJANA

A nivel argumental, la historia es muy fácil de seguir y está aderezada con muchas conversaciones interesantes. ‘Survivor’ logra mantener el estilo narrativo que siempre ha caracterizado a la franquicia. El carisma de los personajes está muy bien conseguido y aunque algunos pesan más que otros, hay un buen balance que se aprecia mucho en las interacciones.

A nivel jugable, es la continuación natural de ‘Fallen Order’. La base está aquí y se ha querido llevar a un siguiente nivel gracias al poder de las nuevas consolas. ‘Survivor’, al ser exclusivo de la actual generación, ofrece entornos mucho más vivos, grandes y detallados. El juego sigue la misma idea inspirada en el género “Soulslike” pero aquí se enfoca mucho más en la acción, perdiéndose un poco esos enfrentamientos estratégicos en base al posicionamiento de los enemigos.

El combate es muy fluido y está muy bien coreografiado. Un total acuerdo es aumentar la intensidad de los enfrentamientos, encontrando ahora desmembramientos a diversos enemigos. Aún así, la variedad no es tanta y no pasarán muchos minutos hasta que hayamos visto la gran mayoría.





VARIEDAD

Se agradece que de inicio tengamos diversas posturas de combate: un sable, dos sable y un sable doble. Cada una de estas posturas está enfocada para un estilo de pelea diferente y cuenta con sus propias habilidades únicas. Sentirte cómodo con uno es vital para avanzar y si no te adecuadas a ninguna, se desbloquearan otras que cambian aún más el modo de juego,

Por otro lado, encontramos diversas misiones secundarias para aumentar la duración del título y aquí aparece uno de los puntos más negativos. ‘Star Wars: Jedi Survivor’ mantiene el mismo esquema jugable donde nuestro personaje solo crece en base a las habilidades compradas con experiencia y con algunas mejoras conocidas como ‘ventajas’. Fuera de esto, el juego mantiene una gran cantidad de coleccionables estéticos que no aportan nada a la aventura. Si, puedes conseguir el traje de ‘JEdi Clásico’, de ‘Sith’ y demás, pero no es la recompensa que esperas ya que no aporta nada al desarrollo de ‘Cal’, siendo en muchos casos una frustración para el jugador.

DETALLES

Lamentablemente, el rendimiento no es consistente y aunque se esté jugando en modo rendimiento, difícilmente se alcanzan los 60 cuadros por segundo. Esto, agregado a lo que son algunos errores de colisión, hacen que ‘Survivor’sea un producto no tan pulido, al menos en este momento. Si, esto se puede arreglar en futuras actualizaciones pero se descartó el desarrollo en consolas de pasada generación para evitar errores de rendimiento.

GRÁFICOS Y AUDIO

A nivel audiovisual es superlativo. Uno de los puntos más altos de cualquier producto perteneciente a la franquicia ‘Star Wars’ es la música y el diseño de sonido. La interpretación de los actores sigue siendo muy buena y se agradece que ahora el idioma se pueda cambiar en cualquier momento, sin necesidad de modificar el idioma de la consola.

CONCLUSIÓN

‘Star Wars: Jedi Survivor’ es un gran ejemplo de cómo debe ser una secuela, mejorando sus bases y alejándose un poco de las sorpresas. A diferencia de ‘Fallen Order’, ‘Survivor’ es un juego que es muy fácil empezar a jugar y que mantiene todo lo bueno del juego anterior y le suma algunas opciones para mejorar la experiencia.

Respawn tenía claro el concepto, más que innovar quería consolar un modo de juego y lo consiguió completamente. ‘Survivor’es un juego más completo y un capítulo magistral en la aventura de ‘Cal Kestis’.

El análisis de ‘Star Wars: Jedi Survivor’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts para PlayStation 5..

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5

• DESARROLLADORA: Respawn Entertainment

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 9

Tráiler de ‘Star Wars: Jedi Survivor’