Luego de haber sido lanzando hace ya un par de semanas, Electronic Arts anunció que el nuevo videojuego de la desarrolladora Respawn Ent., ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’, es el título más exitoso de la franquicia en formato digital, así como también el más vendido en PC en sus primeros días.

Pero esto no es todo, ya que además ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ es el videojuego de ‘Star Wars’ con el mejor puntaje en esta generación de consolas, según indicó Vince Zampella, jefe de Respawn Ent.

Cabe mencionar que si bien Electronic Arts no ha revelado cifras aún, se sabe que ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ se encuentra entre los diez títulos más vendidos en regiones como Reino Unido y Japón.

Y si aún no has visto nuestra video reseña la compartimos en esta nota. ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.