Dentro del mundo de los videojuegos existen muchas franquicias pertenecientes al género de los títulos de rol, videojuegos que son lanzados año tras año por diferentes casas desarrolladoras. Pero muy pocas son las franquicias las que trascienden en el tiempo. Historias y personajes que van dejando una huella inolvidable en el corazón de muchos jugadores. Es este el caso de la saga ‘Star Ocean’.

‘Star Ocean The Divine Force’ se presenta como un título del género rol y acción. Con una serie de mecánicas que hoy en día marcan los estándares dentro del género: vista de cámara en tercera persona, comandos de ataque, salto, combos, esquive. Una serie de elementos que vienen acompañados de los clásicos, niveles de crecimiento de personajes, árbol de habilidades, sistemas de equipamiento y un bien recibido modo del autoguardado. Un título que comprende la sexta entrega dentro de los títulos de la saga, que ahora evidencia nuevos aires de modernidad y adaptación frente a la construcción de nuevas y más rápidas mecánicas de juego.

Nuevamente nos encontramos frente a una entrega que no requiere haber jugado a títulos anteriores dentro de la saga para comprender la historia. Puesto a que The Divine Force presenta una historia enteramente independiente y nueva.

UN GRAN PASO

La historia dentro de ‘Star Ocean The Divine Force’ nos presenta el choque de dos mundos. En uno podremos iniciar la aventura controlando a ‘Raymond Laurence’. El capitán de una nave interestelar que debido a un ataque de una nave desconocida se ve obligado a escapar hacia un vasto planeta habitado por una sociedad que desconoce la tecnología, mientras que en la segunda historia podremos controlar a ‘Laeticia Aucerus’, princesa del planeta ‘Aster IV’, en compañía de su escolta, ‘Albaird Berholm’.

‘Raymond’ y ‘Laeticia’ se encuentran y es en este descubrir de culturas diferentes donde empieza la aventura. ‘Laeticia’ se dispone a ayudar a ‘Raymond’ a ponerse en contacto con los miembros de su tripulación y a regresar al espacio además de aprender de ‘Raymond’, esto fuera de acompañaelo a través del basto y medieval mundo de ‘Aster IV’. De esta manera inicia la historia. Pero a lo largo de la aventura iniciaran una serie de giros y cambios que obligaran al grupo a aliarse con más compañeros y posteriormente hacer frente a enemigos en común.

MECÁNICAS

Como ya lo habíamos mencionado este título cuenta con todos los requisitos actuales dentro del género rol y de acción. Sin embargo hay dos elementos que marcan la diferencia dentro de los títulos ya conocidos dentro de este género. El primero es un ‘NPC’ llamado ‘D.U.M.A.’, una especie de modulo flotante (inteligencia artificial) que aporta ciertas características extras a nuestro personaje, y que gracias al mismo podremos proyectarnos por los cielos mientras recorremos el vasto mapa, abalanzarnos con velocidad desde el aire a los enemigos en el mapa o escanear los alrededores de la zona, entre otras opciones que podremos desbloquear. Esta inteligencia artificial conversara con nosotros manteniendo un reporte de las bajas durante los combates o informándonos de lo encontrado en el área.

El otro asepecto, es la posibilidad de poder paralizar la acción mediante un botón de pausa. Esta mecánica añade una capa de estrategia dentro del título. Brindándonos la alternativa de poder dar órdenes por separado a los miembros dentro del grupo. Un enfoque ya antes visto en otros títulos del género, pero muy interesante sobre todo en los enfrentamientos contra jefes complicados que requieren de varias acciones en simultaneo.

GRÁFICOS Y SONIDO

Dentro del apartado técnico nos encontramos frente a un título atractivo visualmente. Con respecto a los detalles en el escenario, paleta de colores, resplandores, reflejos y partículas brillantes. Con una construcción de personajes con una base en el anime. El titulo también presenta un modo enfocado en la calidad de la imagen, y un modo enfocado en el rendimiento de cuadros por segundo.

Dentro del audio, el titulo se encuentra doblado al inglés y japonés con subtítulos en inglés. Algo que últimamente no se estima ya que en su mayoría hay muchos títulos de rol que ya llegan al español. Sin embargo, el título es de fácil comprender y los diálogos si bien es cierto marcan un hito importante dentro del género. Los personajes expresivos que componen ‘The Divine Force’ hacen de fácil comprender la narrativa.

CONCLUSIÓN

‘Star Ocean The Divine Force’ es un título interesante con mecánicas que brindan muy buenos aportes dentro de su forma de juego, y si bien posee una narrativa algo lenta al inicio esta cautiva conforme se desarrolls la historia. Una nueva entrega de esta mítica saga con personajes bien construidos, expresivos y perfiles bien marcados, el cual adempas goza de mecánicas ya vistas actualmente, pero con la marca personal de Tri-Ace. Sin duda lo nuevo de Square Enix no solo llega como la mítica saga de historias espaciales sino también regresa con una bien recibida lavada de cara. Un título que no se esperaba pero que trae una grata sorpresa en el último trimestre del año.

El análisis de ‘Star Ocean The Divine Force’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Tri-ACE

• GÉNERO: Rol, Acción

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘Star Ocean The Divine Force’