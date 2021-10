Estando ya a poco para el lanzamiento de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, Square Enix y Edidos Montreal han publicado un nuevo tráiler del título repleto de acción previo al lanzamiento oficial del videojuego la próxima semana.

Este nuevo material, ‘Star-Lord’, ‘Gamora’, ‘Drax’, ‘Rocket’ y ‘Groot’ evalúan la situación, hablan sobre su estrategia y, claro, bromean antes de decidir optar por el ‘Plan B’: un ataque coordinado y musicalizado perfectamente por ‘Kickstart My Heart’ de Mötley Crüe.

Lo interesante a todo esto, es que esta misma mecánica de reunión será vital para los jugadores en el desarrollo del título a medida que luchan por superar probabilidades imposibles en sus viajes por la galaxia, y si deciden bien, todos los ‘Guardianes’ recibirán una mejora, venciendo a los enemigos de ua forma más fácil, y al mismo tiempo escuchar una de las treinta canciones del título.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el 26 de octubre, y lo podremos encontrar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch, esta última con una versión en la nube.

Nuevo tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’

TE PUEDE INTERESAR