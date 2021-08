Si bien han pasado ya poco más de dos meses desde que Square Enix presentase ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, título que tiene previsto publicarse este año, no se sabía nada del mismo hasta ahora.

Y es que la compañía japonesa junto a la desarrolladora Eidos Montreal han publicado un nuevo adelanto de este título, el cual estamos seguros que sorprenderá a muchos.

Este material nos presenta una cinemática de ‘Lady Hellbender’, quien parecer ser la principal amenaza a la que tendremos que vencer en esta nueva aventura.

Cabe señalar que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, a diferencia de ‘Marvel’s Avengers’, será un título para un solo jugador, en el que controlaremos a ‘Starlord’, aunque si podremos dar ordenes a nuestros compañeros.

‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta el 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’