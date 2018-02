Square Enix: Presentó nuevo tráiler y anuncia evento para dar fecha de lanzamiento de Kingdom Hearts III

Square Enix ha anunciado durante el desarrollo de D23, en tierras niponas, varias novedades referentes a Kingdom Hearts III. La primera de estas fue la presentación de varios tráilers, en los que se confirman la presencia del universo de Monsters Inc. dentro del título.



El primero de estos tráilers se enfoca en mostrarnos algunos de los universos que podremos visitar en este título, como por ejemplo Toy Story, Tangled, y como no, Monsters Inc.. Pero fuera de esto, podemos apreciar escenas ingame del juego, como también algunas de las invocaciones que podremos hacer cuando controlemos a Sora.



Pero eso no es todo, ya que el segundo tráiler revelado, presentó el tema musical del título de Square Enix, el cual lleva por título Don’t Think Twice (Chiaki en japonés) y es interpretado por Utada Hikaru.



Como dato extra, y lo más importante, la fecha de lanzamiento del juego será anunciada durante el desarrollo del próximo E3 2018 en la ciudad de Los Angeles.