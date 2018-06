'Dragon Quest XI '

Este videojuego se presentó bajo el título de Echoes of an Elusive Age , y mostró además un nuevo tráiler CG titulado 'The legend of the Luminary' , el cual sirvió además para mostrar las ediciones coleccionista del juego: Edition of Light y la Edition Lost Time .

'The Quiet Man'

Una de las grandes sorpresas ha sido The Quiet Man , un título que mezcla la acción con actores reales y juego renderizado. No se han revelado mayores detalles aún, más allá que se sabrá más del mismo el próximo mes de agosto y que llegará a PS4 y PC.

'Just Cause 4'

Rico Rodriguez regresará con su característico paracaídas, su wingsuit y, como no, su gancho de agarre ahora mejorado en esta entrega desarrollada por Avalanche Studios , la cual tendrá lugar en el mundo ficticio de Solis , en Sudamérica, en donde tendremos cuatro distintivos biomas: selva, pastizales, montaña y desierto. Just Cause 4 saldrá a la venta el 4 de diciembre de este año para PS4, Xbox One y PC.

'Babyllon’s Fall'

Otra de las sorpresas reveladas el día de hoy en el showcase de Square Enix, Babyllon’s Fall. Este título viene siendo desarrollado por P latinum Games y Square Enix apuntando su lanzamiento para el 2019. No se revelaron aún mayores detalles, salvo su estética medieval en un mundo de magia, detalles fantásticos y que llegará a PS4 y PC.



'Shadow of the Tomb Raider'

Square Enix, Eidos-Montréal y Crystal Dynamics han publicado hoy un nuevo tráiler de Shadow of the Tomb Raider para el Square Enix E3 Showcase 2018. En el video se ve la acción de alto octanaje, conflicto y desafíos a los que se deberá enfrentar Lara Croft. Shadow of the Tomb Raider, juego que llegará a PS4, Xbox One y PC el 14 de setiembre 2018.

'The Awesome Adventures of Capitan Spirit'

Otro de los anuncios fue The Awesome Adventures of Capitan Spirit , una nueva y original experiencia narrativa que tiene lugar en la aclamada y galardonada franquicia Life is Strange para Xbox One, PS4 y PC. Pero lo más interesante de todo esto es que el juego se encontrará totalmente gratis desde el 26 de junio en formato digital.

'Kingdom Hearts III'

Y muy aparte de volver revivir el tráiler publicado el día de ayer, Square Enix presentó las ediciones de colección de Kingdom Hearts III . La primera de ellas es la Kingdom Hearts III Deluxe Edition , la cual llegará con un steelbook, un artbook y un pin del juego a 80 dólares.

Mientras que la Kingdom Hearts III Deluxe Edition + Bring Arts Figures . Esta se venderá solamente en la tienda online de Square Enix a 230 dólares, y como su mismo nombre lo indica, llegará con las figuras de Sora, Donald y Goofy al estilo de Toy Story.