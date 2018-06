NieR:Automata: BECOME AS GODS Edition , la multipremiada y épica batalla entre los androides y máquinas, ya puede ser experimentada como nunca por los amantes de la familia de dispositivos de Xbox One en la tienda de Microsoft.



Desarrollado en colaboración con PlatinumGames, Inc. , ' NieR:Automata' entrega una mezcla perfecta entre acción y jugabilidad RPG en un mundo abierto desolado y hermoso a la vez.

Los jugadores pelean como los androides '2B', '9S' y 'A2' en una lucha para retomar el mundo para sus creadores humanos.

'NieR:Automata: BECOME AS GODS Edition' presenta el juego base junto con contenido digital emocionante, el DLC, cuatro diseños de pod (Grimoire Weiss Pod, Retro Grey Pod, Retro Red Pod y el Carbord Pod) además del accesorio 'Machine Mask'.



El título ya está disponible para Xbox One incluyendo el Xbox One X a través de la tienda de Microsoft a un precio de 50 dólares.