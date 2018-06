Square Enix presentó dos nuevas demos de este título a puerta cerrada en el E3 de este año. La primera de ellas nos localiza en Paititi , una milenaria ciudad perdida en Perú, en donde se pudo apreciar una gran calidad de detalles en su trabajo, además de ofrecer misiones secundarias, civiles, tumbas y demás.

Aquí, Lara Croft podrá vestir trajes y ropajes típicos de la región. Otro de los puntos llamativos de esta ciudad son los mismos animales, con los que podremos interactuar.



El segundo demo presentado es en la selva, un lugar en donde Lara Croft tendrá que hacer frente a diversos enemigos en forma sigilosa, esto con la ayuda de los elementos de la jungla.

Lara podrá ocultarse en la maleza o paredes, o al tirarse al barro ya que podrá usarlo como camuflaje en diversos elementos del entorno, logrando que esto sea una de las mayores novedades de esta entrega.

' Shadow of the Tomb Raider ' llegará el próximo 14 de setiembre de 2018 a PS4, Xbox One y PC.