Hace unos pocos meses, Square Enix lanzó ‘Voice of Cards: The Isle Dragon Roars’, y aunque el título tuvo una interesante recepción por parte de la crítica especializada, las ventas no fueron todo lo bueno que se deseaban.

Pero desde la compañía nipona han sorprendido a todos, ya que han anunciado una secuela la cual llegará más pronto de lo esperado.

Así es, ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’, secuela del videojuego del año pasado, llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el próximo 17 de febrero.

Esta nueva entrega usará el estilo visual de cartas que se apreció en la primera entrega y mantendrá los elementos que vimos en esta.

Nuevo tráiler de ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’