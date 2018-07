La compañía japonesa Square Enix ha anunciado que ' The Awesome Adventures of Captain Spirit' , la totalmente nueva experiencia narrativa dentro de la exitosa y galardonada franquicia 'Life is Strange' ya está disponible para Xbox One, PS4 y Windows PC.



'The Awesome Adventures of Captain Spirit' está disponible digitalmente y totalmente gratis para todos. El juego no requiere ninguna compra anterior para que disfrutes de su experiencia completa.

Este título nos presenta a 'Chris', un chico normal de 9 años que quiere ser un superhéroe. Con la ayuda de sus juguetes y de su gran imaginación convierte un sábado normal en una serie de aventuras, pero no está preparado para lo que va a ocurrir hoy, algo verdaderamente extraordinario.

Una historia propia dentro del universo ' Life is Strange' y desarrollada por DONTNOD Entertainment, ' The Awesome Adventures of Captain Spirit' no solo nos llevará hacia los primeros pasos dentro del mundo de ' Life is Strange 2' , también tiene enlaces a la nueva historia de la muy esperada secuela.



'Life is Strange 2' llegará para Xbox One, PS4 y Windows PC el 27 de setiembre 2018.