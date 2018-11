'Spyro The Dragon' se reune con Snoop Dogg nuevamente [VIDEO]

El dron de 'Spyro' atravesó los Estados Unidos para reunirse con Snoop Dogg y de esta forma entregarle personalmente una copia de 'Spyro Reignited Trilogy' , título publicado por Activision.

‘Spyro Reignited Trilogy’ es una colección de juegos remasterizados: 'Spyro the Dragon', 'Spyro 2: Ripto’s Rage!5' y 'Spyro: Year of the Dragon' con más de 100 niveles, ataques de fuego, entornos deslumbrantes y el elenco de personajes de Spyro, todo en alta definición.



Además, compartimos el tráiler de lanzamiento del juego en el que podemos apreciar el simpático dragón color morado acompañado siempre de su clásico humor ya característico, todo esto mientras da guerra a sus enemigos o vuela por los aires.

'Spyro Reignited Trilogy' llegará a PS4 y Xbox One desde el 13 de Noviembre.