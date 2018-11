'Spyro Reignited Trilogy', el regresó del dragón morado [RESEÑA]

'Spyro', ha regresado en una entrega que todo gamer nostálgico como nuevo no se debe perder. Activision , luego de ver los grandes resultados obtenidos con el remake de 'Crash Bandicoot N’Sane Trilogy', no pensó mucho en revivir la franquicia del carismático personaje y aprovechó el vigésimo aniversario de la saga para encargar –al estudio Toys for Bob– el remake desde cero de la trilogía original de 'Spyro'.



El trabajo que desarrolló Toys for Bob en 'Spyro Reignited Trilogy' ha sido muy bueno y llegó al punto de respetar totalmente cada lugar y espacio, ajustando todo a los tiempos actuales. Los escenarios de los tres juegos lucen igual de coloridos y las llamas se hacen notar cuando nuestro querido dragón morado utiliza su aliento de fuego.



La banda sonora, compuesta por el ex baterista de The Police, Stewart Copeland, destaca y se hace notar más aún gracias a los nuevos arreglos. Sin embargo, los más nostálgicos también podremos jugar con las viejas melodías.



TRES JUEGOS EN UNO

Cada uno de los tres juegos, 'Spyro the Dragon', 'Spyro 2: Ripto’s Rage!' y 'Spyro: Year of the Dragon', han sido reconstruidos con mucho detalle. Aquí, la idea principal es la de conservar, actualizar y revitalizar lo que es la franquicia que había sido dejada de lado. De esta forma, 'Spyro Reignited Trilogy' es una entrega acorde a la altura de lo esperado y cumple todo en gran forma.



'Spyro Reignited Trilogy' es un gran remake que, además, deja muy claro cómo Insomniac Games marcó un camino en la identidad de la franquicia.

Al título de Activision solo le hicieron falta algunos detalles como, por ejemplo, arte conceptual.



Ningún gamer se debería perder esta entrega, ya que mantiene su magia totalmente intacta. Por estas razones, se trata de uno de los mejores juegos de plataforma del año.

FICHA

PLATAFORMA: PS4 , Xbox One

DESARROLLADORA: Toys for Bob

GÉNERO: Plataforma

DISTRIBUIDOR: Activision

PUNTAJE: 8.5