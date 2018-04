'Spider-Man' para PS4 ya cuenta con fecha de lanzamiento y ediciones de colección [VIDEO]

Uno de los próximos títulos exclusivos para PS4 que genera gran expectativa es Spider-Man, el juego desarrollado por Insomniac Games, que ya cuenta con fecha de lanzamiento: 7 de setiembre.



Así es, el trepamuros de la Marvel llegará a todas las consolas de PlayStation, pero además se ha confirmado que llegarán también diversas ediciones de colección.



La primera de ellas es la 'Spider-Man: Digital Deluxe Edition', la cual tendrá un precio de 79 dólares, e incluirá el juego y los tres capítulos DLC llamados 'Spider-Man: The City That Never Sleeps' con nuevos personajes, villanos y diversos extras.



También tendremos la Collector’s Edition, el cual tendrá un costo de US$150, y llegará con:



• DLC Spider-Man: The City That Never Sleeps

• Caja metálica (steelcase)

• Un artbook editado por Titan Books

• Estatuilla de Spider-Man hecha por Gentle Giant

• Bonus preorder: Spidey-Suit Pack, drone de Spider-Man, avatar y tema para PS4, así como 5 puntos de habilidades para usar en el juego.