Una distinción que tiene la cultura de los videojuegos es el desafío. Aparentemente, aparte de divertidos, los videojuegos deben mantener características retadoras para el usuario, bajo este concepto ya hemos tenido varios ejemplos como pueden ser los títulos de From Software, mientras que en el terreno de los juegos de plataforma ‘Cuphead’, ‘Celeste’ y en su momento ‘Contra’ o ‘Ninja Gaiden’.

Y es precisamente esta condición lo que hace que muchos títulos de este género sean las delicias de los gamers que buscan terminarlos lo antes posible (‘speedrunners’). Esto para ejemplificar que los videojuegos persiguen el reto de dificultad como parte esencial de la experiencia.

ALUNIZANDO

Mientras tanto en una parte de la luna ‘Ana’ aterriza con su nave espacial con la misión de encontrar a sus padres perdidos en las grutas y cuevas que se encuentran al interior de esta. Para eso nuestra heroína tiene una sola oportunidad para hacerlo así que debe poner atención, afilar sus reflejos y lanzarse a la aventura.

Spelunky 2 ya cuenta con fecha de estreno en Steam

Sus herramientas son cuerdas para escalar y bombas de mecha para abrir caminos, ambas son limitadas aunque en su camino es posible encontrar más o adquirirlos en tiendas que se encuentran entre las galerías de las profundidades lunares las cuales también ofrecen otros productos útiles para la exploración como brújulas o escopetas entre otros objetos; existen una serie de altar donde se puede realizar sacrificios, los cuales pueden ser los mismos enemigos para obtener recompensas.

DETALLES

Si bien los personajes inician con una cantidad de vida determinada, es posible aumentarla con elementos que deambulan por las cuevas o bien rescatando a los pugs perdidos. Existen espacios que están escondidos y que pueden ser descubiertos con exploración aquí es cuando el título demanda atención pues es posible ocupar las cualidades de los enemigos para nuestro provecho.

Todo esto sonaría como cualquier juego de plataformas, sin embargo su mayor elemento de dificultad radica en la presencia de la temida muerte permanente, ya que cada vez que nuestro personaje muera aparecemos de nuevo desde el primer nivel y si ya se había avanzado hasta el jefe final pues ahora hay que empezar todo de nuevo y considerando que los niveles son de diseño cambiante, las iteraciones de niveles puede tener muchas variantes.

‘Spelunky 2’ ya se encuentra disponible para PlayStation 4 y PC.

REJUGABLE

‘Spelunky 2’ presenta cambios que facilitan su jugabilidad respecto al primero, se agregó un modo en cooperativo para jugar con amigos, también cuenta con un caótico multijugador que aumenta la rejugabilidad del título.

El juego es breve pero para terminarlo hay muchas horas de práctica así como de aprendizaje pues las combinaciones en los niveles van ajustándose a cada muerte esto lo hace tan frustrante como atractivo y demandante, la premisa es no perder la paciencia e insistir pues la estampa del verdadero gamer subyace en este dilema.

CONCLUSIÓN

Personalmente no soy muy cercano a esta clase de condicionamientos, no me gusta la idea de entrar a un juego que me hace perder la paciencia pero puedo entender sus razones y apreciar porque ‘Spelunky 2’ es uno de los mejores juegos de este año.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Spelunky 2’ que PlayStation nos envió para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PC

• DESARROLLADORA: Mossmouth

• GÉNERO: Aventura, Plataforma

• DISTRIBUIDOR: Mossmouth

• PUNTAJE: 9

