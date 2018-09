No cabe duda alguna que 'South Park: The Fractured but Whole' fue todo un éxito para 'Ubisoft '; y tras esto, el publisher galo ya se encuentra listo para el lanzamiento de 'South Park: The Stick of Truth' en la consola de 'Nintendo'.



Es así que el día de hoy, 'Ubisoft' ha revelado que 'South Park: The Stick of Truth' llegará al Switch el próximo martes 25 de setiembre, vale decir que el irreverente juego de rol estará disponible desde la próxima semana.



Sobre su precio, se ha indicado que será de 30 dólares, y por el momento este videojuego solo estará disponible en formato de descarga digital desde la 'eShop'.



Originalmente, 'The Stick of Truth' fue lanzado en marzo del 2014 para PS3, 360 y PC, y luego relanzado en PS4 y Xbox One en febrero pasado.