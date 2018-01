Sony patenta los nuevos diseños del PlayStation Move [FOTOS]

Sony necesita lanzar unos nuevosPlayStation Move para PlayStation VR , sus cascos de realidad virtual que incluyen estos controles por sensor de movimiento que ya tienen algunos años en el mercado.



Ahora una nueva patente de la compañía parece dar esperanza de que los japoneses podrían estar trabajando en lanzar nuevos mandos para PlayStation VR, y que realmente se complementen bien con la experiencia que ofrecen.

La patente ha sido registrada en la Oficina de Patentes de Japón en los primeros días del mes y se hizo pública en las últimas horas. Además, una imagen filtrada nos mostraría cómo serían estos controles.



Esta es la imagen filtrada de los que podrían ser los nuevos mandos de PlayStation Move.

Si bien se sigue apostando por un diseño similar, observamos el importante añadido de un 'stick' analógico en el centro del cuerpo. La ausencia de este tipo de stick hace que sea más complicado el disfrute de ciertas experiencias con las gafas de realidad virtual de Sony.

También observamos la inclusión de un gran número de botones en el mismo, incluso un disparador en la parte posterior y cuatro botones junto al botón de inicio.



Como ocurre siempre con el tema de las patentes, este tipo de bocetos y registros sólo aseguran que la compañía piensa en renovar algún día estos mandos, pero no que lo vayan a hacer a corto plazo. No obstante, es mucho más probable que no veamos este tipo de inventos hasta de aquí a unos años.