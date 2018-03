Sony mostró sus títulos exclusivos en un nuevo tráiler promocional de PlayStation 4 [VIDEO]

Este 2018 PlayStation 4 cumplirá cinco años en el mercado, y como sucede con las consolas de videojuegos exitosas, la frase "lo mejor está por venir", cae como anillo al dedo en lo que es su último ciclo.

Es por esto que PlayStation Europe publicó un video promocional en el que muestran diversos títulos, algunos que ya se encuentran en el mercado y otros próximos a ser lanzados.



El material nos muestra una oferta de títulos exclusivos de PS4 que van desde juegos ya publicados como 'Gran Turismo Sport', 'Shadow of the Colossus', 'Horizon: Zero Dawn' y 'Uncharted: The Lost Legacy', además de otros próximo a ser estrenados más adelante, entre los que pdestacan 'God of War ', 'Detroit: Become Human', 'Days Gone', 'Marvel's Spider-Man', 'Dreams' y 'The Last of Us: Part II'.



Solo queda disfrutar de esta gran lista y esperar la llegada de los nuevos títulos, que comienzan con 'God of War', el cual será puesto en el mercado el próximo 20 de abril.