Sony crea PlayStation Productions para llevar sus franquicias al cine y a la televisión

Es cierto que las adaptaciones de videojuegos al mundo del cine y de la televisión no han tenido los mejores resultados. Esto, no ha sido motivo para que la industria se haya desanimado, y es que a pesar de los fracasos se sigue esforzando en llevar a los diversos personajes y sus historias a las pantallas.

El nuevo intento llega por parte de Sony, y es que la compañía japonesa anunció la creación de PlayStation Productions, un estudio especializado en llevar su gran catálogo de franquicias y propiedades intelectuales a la gran pantalla y a los hogares de todo el mundo. La nueva unidad se encuentra liderada por Asad Qizilbash, y supervisada por el mismo Shawn Layden.

Sobre esto, Layden comentó lo siguiente a The Hollywood Reporter: "Tenemos 25 años de experiencia en desarrollo de juegos y eso ha creado 25 años de grandes juegos, franquicias e historias", dice Layden. "Creemos que ahora es un buen momento para ver otras oportunidades de los medios de comunicación a través del streaming o la película o la televisión para dar vida a nuestro mundo en otro espectro", agregó.

Entre las franquicias más reconocidas y que podrían llegar al mundo del cine o alguna serie televisiva podemos encontrar 'Uncharted', 'The Last of Us', 'Days Gone', 'Until Dawn' y 'God of War'. Sobre cuál sería el primer proyecto aún no se ha revelado mayor detalle, pero reportan que ya están trabajando en eso.