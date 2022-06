Hablar de ‘Sonic’ es hablar de uno de los iconos más representantes de la época flamante de los 16 bits. No solo resalta como un personaje o una saga de títulos emblemáticos de la época, sino podremos coincidir en que este personaje es el representante de toda una generación y porque no decirlo, una parte importante de la cultura pop a nivel mundial desde sus inicios en la década de los noventas.

Lo nuevo de SEGA, ‘Sonic Origins’, llega en formato formato multipataforma y transgeneracional.

UN POCO DE HISTORIA

En una etapa en la que hablar de SEGA era hablar de ‘Sonic’, nuestro querido e inigualable erizo de color azul inyectó un espíritu fresco y desenfadado frente a los títulos de aquel entonces, algo que cambio notablemente el género de plataformas imprimiéndole mecánicas nuevas que no necesariamente dependían del tiempo o del uso de un sistema lineal para acabar el nivel. ‘Sonic’ marco un antes y un después al género de plataformas de aventura y a la cultura de videojuegos de aquel entonces. Hoy en día podemos encontrar a ‘Sonic’ como un icono presente en la cultura, desde su participación en series animadas, juguetes, videojuegos, comics y su más reciente salto a la pantalla grande en una asegunda entrega que recibió muy buenas críticas.

Y teneiendo esto presente, este mes de junio llega ‘Sonic Origins’, desarrollado y producido por la propia SEGA y lanzada en las plataformas de actual y anterior generación, incluyendo PC. Este título llega como un recopilatorio de entregas publicadas en la mítica consola Sega Genesis y también conocida como Sega Mega Drive en Europa.

A TODA VELOCIDAD

Pero ‘Sonic Origins’ va más allá, y es que hace más que traernos el clásico recopilatorio de juegos, ya que no solo reúne cuatro de los principales títulos que dieron inicio a la icónica saga de imparable erizo, como lo son: ‘Sonic The Hedgehog’, ‘Sonic The Hedgehog 2′, ‘Sonic The Hedgehog 3′, ‘Sonic & Knucles’ y ‘Sonic CD’, también incluye divertidas y vistosas variantes, como el modo aniversario, donde podremos disfrutar de los títulos con soporte en alta definición en relación de aspecto de 16:9, los modos ‘Boss Rush’, ‘espejo’ y ‘clásico’; y un último modo llamado ‘Misiones’ donde podremos competir a lo largo de los títulos en búsqueda del ‘Rango S’. Todo lo anteriormente visto con la opción de poder elegir entre ‘Sonic’, ‘Tails’ y ‘Knucles’ en cada uno de los títulos que componen esta infaltable colección.

Cada uno de los títulos que componen la colección de ‘Sonic Origins’ presentan las opciones de poder continuar la partida y también contar con infinitas vidas, algo que realmente en la actualidad se agradece; tomando en cuenta que muchos títulos de la época de los 16 bits debían terminarse de una sola partida, con vidas y ‘continues’ limitados.

EXTRAS

Como un gran extra a esta interesante antología, no podían faltar los clásicos coleccionables, los cuales van desde nuevas secuencias de introducción y finales totalmente animados para cada uno de los títulos, galería de imágenes y una impecable banda sonora; toda una serie de complementos desbloquearles en el ‘museo’ con ayuda de un bien pensado sistema de monedas coleccionables in game que no solo demuestran que la saga se mantiene joven y fresca a través del tiempo, también nos hablan del amor y respeto que le tiene SEGA a este icónico erizo azul que nos ha acompañado en una infinidad de aventuras por más de 30 años.

GRÁFICOS Y SONIDO

El apartado musical nos muestra evidentes cambios y mejoras con respecto al modo aniversario, el cual también es disfrutable en los demás modos de juego, Sin dejar de lado esa esencia ‘retro’ que compone cada pieza musical de la saga. Incluyendo la intro cantada de ‘Sonic CD’ todo un himno noventero para los seguidores de ‘Sonic’.

Frente a los gráficos, estos verdaderamente se aprecian bien trabajados en el modo aniversario, suavizados y rescalados pudiendo ser disfrutables en televisores 4K. Las paletas de colores, efectos, interface de los modos de juego, así como las animaciones, gozan de un buen detalle y demuestran una vez más el amor hacia nuestro escurridizo erizo azul. Mención aparte merecen la colección de artes de las cajas de cada título que van desde las japonesas, americanas y europeas como parte de los coleccionables, los cuales podremos desbloquear en el ‘Museo’.

CONCLUSIÓN

‘Sonic Origins’ nos demuestra lo bien que se puede hacer un recopilatorio de juegos, agregando nuevas y frescas propuestas sin dejar de ser divertido, mostrando en cada rincón el amor y respeto hacia una icónica franquicia que nos ha acompañado por más de treinta años. Con opciones que en su época realmente hicieron falta, hoy nos traen una serie de títulos de culto con una muy interesante propuesta de adiciones y coleccionables, los cuales volverán deleitarnos con horas de juego tanto a los seguidores experimentados como a los más nuevos. Nuestro querido erizo azul ha regresado en un imprescindible título que nos recuerda una vez más que la vieja escuela siempre será parte de nuestros corazones.

El análisis de ‘Sonic Origins’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por SEGA para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: SEGA

• GÉNERO: Colección, Arcade

• DISTRIBUIDOR: SEGA

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de ‘Sonic Origins’

