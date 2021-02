La compañía japonesa SNK anunció que su título ‘SNK vs Capcom: The Match of the Millennium’ ya puede ser adquirido para la consola híbrida de la gran ‘N’ en formato de descarga vía la tienda virtual de Nintendo.

‘SNK vs Capcom: The Match of the Millennium’ es una nueva versión del título que fue lanzando en 1999, en donde tanto SNK como Capcom reunieron a sus mejores luchadores para crear uno de los mejores juegos de pelea.

Es así que podremos encontrar un total de 26 personajes de diversas franquicias como ‘KOF’, ‘Samurai Shodown’, ‘Street Fighter’ o ‘DarkStalkers’. Además, hay varios modos de juego y estilos de pelea.

Detalles aparte, la compañía japonesa publicó un tráiler el cual podemos apreciar.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘SNK vs Capcom: The Match of the Millennium’