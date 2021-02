La unión entre franquicias de videojuegos han estado presente desde siempre y la rivalidad de ‘SNK vs Capcom’ ha existido desde siempre. Neo Geo Pocket es una consola que ha sorprendido en muchos aspectos y después de ‘Gal Fighters’, hoy nos toca hablar de ‘Match of the Millennium’.

LO PRIMERO

Las comparaciones con ‘Gal Fighters’ son bastante comunes ya que utilizan la misma base jugable, motor gráfico y muchas mecánicas, con la gran diferencia es que tenemos una mayor cantidad de luchadores, de distintas franquicias como ‘Street Fighter’, ‘KOF’ y más.

El título de SNK ya puede ser adquirido para la consola híbrida de la gran ‘N’ en formato de descarga vía la tienda virtual de Nintendo.

El estilo artístico es muy vistoso, como ya nos tiene acostumbrada esta colección de juegos de Neo Geo Pocket, y podemos apreciar que cada luchador ha sido representado de forma fiel, tomándose ciertas licencias y respetando cada una de sus franquicias. Todos los luchadores tienen un diseño espectacular y prueba la versatilidad de estos para adaptarse a cualquier plataforma.

MODO DE JUEGO E HISTORIA

El modo de juego es muy minimalista y sencillo debido a la consola, aún así, es posible hacer movimientos variados y especiales usando pocos botones. Si bien, no es un juego complicado, consigue tener una pronunciada dificultad y no se han limitado a crear un juego sencillo. Algo fácil de jugar, pero muy difícil de dominar.

La historia no es nada complicada, los clásicos villanos se alían y depende de los héroes detenerlos. No se espera una historia elaborada, ya que lo importante es su sistema jugable, que sea sólido y divertido, pero igual ‘Match of the Millennium’ intenta construir una premisa interesante, con diálogos sencillos pero que aportan información relevante para construir el relato.

SORPRESAS

Para sorpresa, el modo de juego puede variar en base a cuantos personajes elijamos, pudiendo ser un ‘1 vs 1’, o un ‘3 vs 3’, como si se tratara de ‘Marvel Vs Capcom’. Esto es espectacular, ya que cambia el pensamiento jugable y le otorga más profundidad a la estrategia. Las piezas orquestales están muy bien construidas y toman inspiración de todos los videojuegos participantes.

Detalles aparte, tiene mucho contenido adicional, incluyendo una especie de minijuego para desbloquear personajes interesantes entre otros, haciendo que ‘Match of the Millennium’ sea un título muy rejugable.

CONCLUSIÓN

Quizás si tuviera que criticar algo sería su casi completo enfoque en el modo para un jugador. Es posible jugar con un amigo, pero no existen opciones para conectarse de forma inalámbrica o con otra consola, menos aún, indicios de que pueda ser agregado el juego en línea, y en estos días, el juego en línea es necesario, más aún debido a la coyuntura. ¿Recomendable? Claro que sí, es un juego divertidísimo y que invita al jugador a imaginarse el potencial de la Neo Geo Pocket, a más de 20 años de su salida.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia del título para Nintendo Switch enviada por SNK.

