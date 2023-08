Otra de las compañías que estuvo presente en el EVO 2023 fue SNK la cual reveló grandes novedades de cara a títulos ya publicados, y otro que saldrá a futuro, el nuevo ‘Fatal Fury’.

Lo primero, y apuntando a ‘The King of Fighters XV’ es el regreso de una ya conocida luchadora, ‘Najd’, quien estará disponible para compra desde el 8 de agosto tanto en forma individual como también a través del ‘KOF XV Fighter Pass’, el cual incluye a otros luchadores como ‘Shingo Yabuki’, ‘Kim Kaphwan’, ‘Sylvie Paula Paula’ y ‘Najd’, así como a ‘DUO LON’ y otro personaje que será revelado en el futuro.

Por otro lado, ‘Samurai Shodown’ se actualiza con el Rollback Netcode, el cual fue anunciado de forma previa y que estará disponible para el próximo mes de setiembre, gracias a esto, las partidas y combates en línea mantendrán toda la emoción que se espera de este título, con la adrenalina de que cada movimiento debe ser cuidadosamente pensado para conseguir la victoria.

Pero eso no es todo, ya que la recordada franquicia de ‘Fatal Fury’ también hizo acto de presencia con la presentación del nuevo tráiler de ‘FATAL FURY: City of the Wolves’, el cual muestra a ‘Rock Howard’ y ‘Terry Bogard’ en un combate. Más adelante se dará más infomación de este próximo lanzamiento.

Y como plus a todo esto, SNK anunció grandes descuentos en varios de sus videojuegos para PC en la plataforma STEAM. Aquí les dejamos las principales rebajas. Pueden ver la lista completa en la tienda oficial de SNK en Steam.

75% de descuento en ‘THE KING OF FIGHTERS XV’ - Edición Estándar.

- Edición Estándar. 75% de descuento en ‘THE KING OF FIGHTERS XV’ - Edición Deluxe.

- Edición Deluxe. 75% de descuento en ‘THE KING OF FIGHTERS XV‘ - Equipo Uno y Equipo Dos.

- Equipo Uno y Equipo Dos. 50% de descuento en ‘KOF XV - Fighter Pass’.

75% de descuento en ‘Samurai Shodown’.

50% de descuento en ‘GAROU: MARK OF THE WOLVES’.

