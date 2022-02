Estamos iniciando el año y ya tenemos al primer candidato a juego del año: ‘Sifu’. Un nuevo título que tan solo al comenzarlo resulta llamativo e intrigante, ya que uno se pregunta cómo será el convertirse en un Bruce Lee o Jackie Chan, pero que sin darse cuenta hace que las horas pasen volando gracias que ofrece una experiencia que atrapa a uno, y que al mismo tiempo resulta desafiante. No tengo duda alguna en decir que ‘Sifu’ es el primer candidato al ‘GOTY’ (juego) del año, fuera de ser un espectáculo visual.

El videojuego ofrece un muy buen nivel gráfico.

PEQUEÑO SALTAMONTES

Así pues, comienza esta impresionante estética de tipo visual, la cual a primera vista podría catalogar de simplistas, pero que al mismo tiempo ofrece grandes niveles. Ver como nuestro personaje, hombre o mujer dependiendo de nuestra elección, comienza a esquivar golpes para luego dar otros, o recoge un pezado de madera, botella o tubo de metal, para ejecutar una eliminación la cuales es para quitarse el sombrero. Momentos que dejan a uno con ganas de querer ver más.

El videojuego ofrece un modo tutorial para aprender diversas combinaciones.

Y esto va acompañado por una serie de animaciones de primer nivel, contundentes, como los golpes que veremos en ‘Sifu’ y que al mismo tiempo nos recuerdan de inmedianto las luchas que veíamos en cada película de los actores antes mencionados, coreografiadas y orquestadas al milímetro.

SÓLIDO

Pero no hay que asustarse ante todas estas maromas, vueltas, coberturas y golpes. ‘Sifu’ ha resultado ser más accesible de lo que pensaba en un inicio. Y es que con tan solo cuatro botones uno podrá vivir una gran experiencia de juego mientas apreciamos animaciones de primer nivel las cuales cambiarán dependiendo de nuestra ubicación aportando una gran variedad al videojuego.

Las combinaciones de ataque estarán a la orden del día.

Tendremos el ataque débil y el fuerte, los cuales son igual de rápidos para crear ‘combos’. Además, podremos esquivar gracias a un desplazamiento en la dirección que indiquemos, un botón para recoger objetos hacer uso de estos o incluso arrojarlos contra nuestros enemigos, y un último botón para el ‘Parry’ con el que haremos contraataques siempre y cuando lo apretemos en el momento adecuado. Pero hay más, y es que mientras que uno avanza en la trama de ‘Sifu’, también aprenderá nuevos ‘combos’ y habilidades. Pero la base, la forma del título, ya es tan sólida como para no exigirle más.

Pero lo recalco nuevamente, ‘Sifu’ parece fácil, pero es desafiante. Sería una mentira decir que durante las primeras horas no he terminado en en el suelo, vencido, al no superar tan solo al primer ‘jefe’. Pero esa es la atracción de ‘Sifu’, el poder superar un nivel tratando de no recibir siquiera un golpe enemigo emulando a Bruce Lee, mientras que por otro lado recordase la frustración que otros títulos generaban, como la saga ‘Souls’, por ejemplo.

En nuestro camino encontraremos objetos que podremos usar como armas, tales como una botella.

DETECTIVES Y VENGANZA

Entrando en detalles, la trama detectivesca de ‘Sifu’ nos hará busca venganza por aquellos que asesinaron a tu padre. Y a esto, su gran aporte, es el sistema de ‘vida’. Este será controlado por un amuleto mágico, el cual con cada muerte nos reanimará pero siendo más viejo, pero sin pasar de los 80 años, no somo inmortales. Y es gracias a esta mecánica que el título busca la rejugabilidad de cada nivel, tratando siempre de hacerlo mejor y que nuestro personaje gane nivel y mejoras en ciertos puntos específicos de un escenario gracias a los puntos de experiencia ganados en combate. Si se ‘compra’ una vez, solo servirá para ese momento, pero si pagamos el precio multiplicado, esa mejora o habilidad será nuestra siempre. Y es que no será lo mismo pasar a un nuevo escenario con 21 años que con 66.

Nuestro personajes, si morímos, aumentará en edad.

MÁS

Pero el juego del estudio Sloclap va más allá y presenta ideas propias. Y es que mientras buscas y explorar escenarios y zonas las cuales podrían catalogarse como lineales, iremos descubriendo pistas que brindarán más información sobre lo acontecido con nuestro padre y sobre nuestros enemigos. Y si hacemos la tarea de forma correcta, y recogemos una llave, la cual conservaremos incluso si morímos, y que al momento de volver a rejugar ese nivel nos permitirá abrir una puerta la cual nos ahorrará tiempo, luchas contra diversos enemigos e ir casi de forma directa contra ese ‘jefe’ impasable, reduciendo de forma drástica nuestras muertes innecesarias.

La trama del videojuego se plantea como una aventura detectivesca.

DETALLES

‘Sifu’ es como los títulos de Platinum Games, como ‘Vanquish’, en donde la primera pasada te servirá como un ‘tutorial’. Pero que además es un título tan bien planteado que resulta más profundo de lo que uno piensa, que va más allá de tan solo apretar botones, y que al momento de hablar con un personaje y avanzar dos o tres niveles, nos hará ver la relación que había de forma previa al obtener nueva información y descubrir nuevos secretos.

El videojuego de Sloclap saldrá a la venta el 8 de febrero.

CONCLUSIÓN

Esto es el título de Sloclap, ‘Sifu’, un videojuego el cual estoy seguro que muchos no lo tenían en su radar, un título que sorprende en todo momento y que nadie esperaba. Un candidaro al ‘GOTY’ de este 2022 el cual goza de simpleza, accesibilidad y profundidad. Es bueno, realmente bueno.

El análisis de ‘Sifu’ fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation enviada por Sloclap.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

• DESARROLLADORA: Sloclap

• GÉNERO: Acción, Artes marciales

• DISTRIBUIDOR: Sloclap

• PUNTAJE: 9.5

