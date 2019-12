Inicialmente, el juego fue conocido simplemente como ‘Shovel Knight’ y debido a sus expansiones, cada uno agregó un subtítulo para diferenciarse. Así es como llegamos a ‘Shovel of Hope’, la primera entrega de la franquicia. Aquí encarnamos a ‘Shovel Knight’ en su búsqueda por encontrar a ‘Shield Knight’ y vencer a ‘The Enchantress’. Suena simple y en eso está la diversión, muchas veces con poco haces mucho y el producto entregado está pulido de tal forma que ‘Shovel Knight’ es uno de los juegos más entretenidos que podemos encontrar en cualquier sistema.

La historia se narra de una forma muy simple, con conversaciones cortas donde básicamente es la lucha del bien contra el mal y desde aquí ya nos muestran la estructura básica que tendrá la franquicia, desde ‘Shovel of Hope’ hasta ‘Kings of Cards’.

‘Shovel Knight: Treasure Trove’ se encuentra disponible para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

MECÁNICAS Y JUEGOS

La jugabilidad es muy sencilla: Nos encontramos ante un título de plataformas de corte clásico, con un diseño de niveles fantástico y un estilo en 8 bits. Cada juego al tener un protagonista distinto en cada aventura, cuenta con una jugabilidad diferente con algunas similitudes.

En la primera entrega, ‘Shovel knight’ es un personaje muy balanceado, carismático y todos los niveles han sido diseñados acorde a sus posibilidades. La exploración entre niveles se consigue mediante un mapa donde tendremos completa visualización de obstáculos, bonificaciones y algún nivel adicional.

‘Shovel Knight’ no es una saga nueva, ya tiene sus años y resulta muy interesante ver cómo han avanzado para que cada juego tenga una esencia única. Parte del equipo de enemigos conocido como ‘Order of No Quarter’ son los que le dan vida a las aventuras siguientes. ‘Plague Knight’ fue el protagonista del primer título alterno conocido como ‘Plague of Shadow’, ‘Specter Knight’ protagonizó ‘Specter of Torment’ y ‘King Knight’ hizo lo mismo en ‘King of Cards’.

Cada uno de estos juegos tienen nuevas zonas que explorar, algún rediseño de niveles para ajustarse a sus posibilidades. La misión de ‘Plague Knight’ es el de crear la poción definitiva. La siguiente aventura tiene como actor principal a ‘Specter Knight’ en ‘Specter of Torment’. La misión de este personaje es reclutar a los antagonistas del juego principal, pero aquí nos muestra que el camino no ha sido fácil y cuenta con alguna que otra sorpresa.

‘King Knight’ es el protagonista del juego de corte clásico titulado ‘King of Cards’ y nuestra misión es volverse el rey de la región utilizando un juego de cartas que está de moda. Jugablemente, ‘King of Cards’ es un juego no tan arriesgado como los anteriores. Se nota la maestría de ‘Yatch Club Games’ al utilizar los contenidos para crear niveles, pero el personaje en sí, es muy limitado debido a que es más pesado. Donde sí han acertado es en la creación del minijuego de cartas, que es entretenido y variado. ‘King of Cards’ es un gran juego, con luces y sombras, pero que suma al universo de ‘Shovel Knight’ y la cierra por lo alto.

UN GRAN EXTRA

Como aditivo ‘Showdown’ es un juego del género ‘Brawler’ donde utiliza a todos los personajes vistos en los juegos anteriores para ofrecer una experiencia enfocada en los combates multijugador. La premisa es muy sencilla, hasta un máximo de cuatro jugadores van a competir para eliminarse y conseguir un número limitado de gemas. Jugarlo con amigos es algo muy divertido ya que cada uno cuenta con un buen balance y conserva gran parte del set de movimientos visto en los títulos.

Cuenta con un modo historia bastante sencillo pero que alcance rápido su límite. Es un juego curioso, pero su límite de escenarios y sus posibilidades muy reducidas hacen que quede como un título curioso y nada más.

CONCLUSIÓN

‘Shovel Knight’ en general es una franquicia muy interesante y divertida. Desafía como los juegos antiguos y demuestra que la diversión no necesariamente tiene que tener una historia enredada o unas mecánicas complicadas. Yatch Club Games ha sabido cerrar su historia y ofreciendo siempre productos diferentes y divertidos.

Decir que ‘Shovel Knight’ es una carta de amor a los juegos antiguos es quedarse corto. Este juego demuestra que todavía se puede sorprender utilizando las bases de antaño y que si se hace un título con cariño, los fanáticos lo van a sentir. ‘Shovel Knight’ ya tiene un lugar asegurado en la historia de los videojuegos.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo. ‘Shovel Knight: Treasure Trove’ pueden encontrarlo en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PS4, Xbox One

• DESARROLLADORA: Yatch Club Games

• GÉNERO: Arcade, Plataformas, Acción

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 8.5