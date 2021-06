La destrucción del mundo y el inicio de un nuevo resurgimiento. Elegir como será este nuevo mundo, será la misión de un sobreviviente convertido en semidemonio. Esta es la propuesta que nos presentó ‘Shin Megami Tensei III: Nocturne’ en el año 2003 para la mítica consola PlayStation 2. Pero ahora, regresa este genial y aclamado título en una versión remasterizada para la Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC.

‘Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster’ ya se encuentra en la tienda virtual de Nintendo Perú.

SU TRAMA

Con una historia mas madura y oscura que los títulos alternos de la saga ‘Persona’, ‘Shin Megami Tensei’ siempre apostó por tocar temas profundos entre la vida y la muerte, los demonios y su control sobre la humanidad, enfocándose más en la relación con estos seres fantásticos y mitológicos, asi como su relación con la raza humana. A comparación con el enfoque más juvenil y de aspectos sociales, más vistos en la saga ‘Persona’.

‘Shin Megami Tensei III: Nocturne’ marcó un antes y un después en toda la saga ‘Megaten’ a través de sus mecánicas de juego (incluyendo a ‘Persona’). Nos referimos a mecánicas, como la negociación con demonios y espíritus, así como de un sistema de batalla por turnos que basado en las debilidades y fortalezas de cada criatura nos permitía aumentar los turnos de ataque.

EXPERIENCIA

En esta nueva entrega remasterizada podremos volver a sentir la emoción de los títulos de la saga ‘Megaten’ original. Encontrandonos frente a un título de rol japonés, con buenas mecánicas de combate por turnos, negociación con los demonios para posteriormente reclutarlos y un fuerte nivel de reto frente a la gestión de cada personaje. Una historia fantastica que gira en torno a la destrucción del mundo a causa de los demonios y un nuevo inicio a cargo de nuestro personaje principal, el cual deberá basarte en sus decisiones para elegir un bando y formar el mundo según nuestras propias determinaciones.

Un juego que en su época rompió los estándares tradicionales de los títulos de rol, trasladándonos al Japón, actual, específicamente en la ciudad de Tokyo.

MEJORAS

Lo nuevo de esta entrega Remasterizada en alta definición nos muestra resaltantes mejoras en el aspecto gráfico, frente a suavizados más que marcados; aunque en algunas secuencias de video se note el cambio de aspecto de 4:3 de la pantalla (incluyendo las barras laterales).

Otra novedad de esta nueva entrega incluye un nuevo nivel de dificultad, llamada ‘Piadosa’ la cual ayudara mucho a los jugadores nuevos en la franquicia; con combates mucho más fáciles. También dentro de los contenidos descargables que presenta este título volveremos a contar con la participación del demonio ‘Dante’ de la serie ‘Devil May Cry’. Además, podremos disfrutar de una gran cantidad de horas con una historia muy envolvente y repleta de giros argumentales.

DISEÑOS

Frente al diseño de personajes volveremos a deleitarnos con el trabajo de Kazuma Kaneko, responsable y maestro en el diseño de otros como del genial ‘Devil Trigger’ de ‘Dante’ y ‘Vergil’ en ‘Devil May Cry’, y otros como ‘Inhert’ y ‘lloid’ en ‘Zone of The Enders’. Todo un especialista en el diseño de demonios, simbolismos y personajes de expresiones frías y malévolas.

CONCLUSIÓN

Un titulo mas que recomendado para los seguidores de la saga ‘Megaten’ así como de cualquier título del género de rol japonés con buen nivel de dificultad y gestión de personajes, algo que nos hará morder el polvo si no estamos debidamente preparados.

El análisis de ‘Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Nintendo para Nintendo Switch. Además, se encuentra disponible en la tienda vrtual de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PlayStation 4, PC

• DESARROLLADORA: Atlus

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Atlus

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster’