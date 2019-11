Square Enix anunció que ‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ ya se encuentra disponible en formato digital (descarga) y físico, en tiendas de algunos países, para PS4, Windows PC/Steam, Xbox One y Xbox One X. La versión de Google Stadia llegará el 19 de noviembre 2019.

Esta versión del excelente título de Square Enix y Crystal Dynamics incluye el juego base junto a siete contenidos descargables además de ofrecer a todos los jugadores la oportunidad de vivir el último capítulo de la historia original de ‘Lara Croft’ con cada una de las desafiantes tumbas, armas descargables, trajes y habilidades.

En ‘Shadow of the Tomb Raider’, ‘Lara’ tiene que viajar entre México y Perú, en donde deberá hacer frente a las tumbas más grandes de la historia de la franquicia, secretos escondidos y astutos nuevos enemigos. Mientras corre para salvar el mundo del apocalipsis maya.

'Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ya se encuentra disponible para PS4, Windows PC/Steam, Xbox One y Xbox One X.