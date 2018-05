Los título 'triple A' son los juegos que tienden a tener un costo de desarrollo elevado. Ya que alcanzar la sofisticación visual y gráfica, el mejor sonido, el esquema de juego más completo y una buena historia, requiere del trabajo de muchas personas especializadas. Y estas son las características que tiene ' Shadow of the Tomb Raider '.

Sobre esto, el jefe de Eidos Montreal, David Anfossi, ha comentado en una reciente entrevista que el desarrollo de 'Shadow of the Tomb Raider', título de Square Enix, a cuyo lanzamiento oficial Perú21 tuvo la posibilidad de cubrir en la ciudad de Los Ángeles, tendría un costo de desarrollo de entre 75 a 100 millones de dólares.

Todo esto solamente en lo que respecta a la producción del título. Ya que sobre su promoción y publicidad es una cifra aparte, que asciende a los 35 millones de dólares.

Estas cifras demuestran que la industria de los videojuegos mueven millones de dólares, siendo los consumidores los que determinan si esta inversión logra ser un éxito y generar beneficios para más juegos de la franquicia.



Por el momento, 'Shadow of the Tomb Raider' llegará el próximo 14 de setiembre a PS4, Xbox One y PC. Así que solo queda esperar a ver si la inversión valió la pena o se terminará derrumbando como sucede muchas veces en las industrias del cine y la música.