'Shadow of the Tomb Raider': Square Enix muestra el universo de este nuevo título [VIDEO]

Si bien ' Lara Croft' es la protagonista de la saga 'Tomb Raider', y la importancia se centra en su personaje, los entornos y escenarios han sido un gran acompañamiento a la trama de cada uno de sus títulos. Y en el caso de Shadow of the Tomb Raider , esto no será la excepción.



Esto se puede entender gracias al nuevo tráiler mostrado por Square Enix , en donde se mostraron algunas de las zonas podremos explorar en el desarrollo del juego.

En las imágenes vemos, por ejemplo, áreas pobladas, zonas selváticas y montañosas e incluso playas, pero todas ellas tienen algo en común: el peligro está presente todo el tiempo en cada una de ellas.

No se pierdan este clip, y recuerden que ' Shadow of the Tomb Raider' llegará el 14 de setiembre a PS4, Xbox One y PC.