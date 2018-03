'Shadow of the Tomb Raider': Se revela la apariencia de Lara Croft en su próximo título

Este año tendremos un nuevo título de 'Lara Croft' cuando Square Enix lance 'Shadow of the Tomb Raider' el próximo 14 de setiembre; pero fuera de esto, las novedades referentes a esta nueva entrega son muy escasas, y todo se guarda bajo 7 llaves para el evento a desarrollarse el próximo 27 de abril en donde se presentará de forma oficial.



Luego de estos primeros datos, Square Enix invitó a todos los fans a resolver un acertijo que se encontraba en la web site oficial del Shadow of the Tomb Raider.

Una vez resueltos los puzzles, y de haberse revelado una serie de pequeñas imágenes, estas nos permiten al unirse poder apreciar el aspecto que tendrá 'Lara Croft' en esta nueva entrega.



Según apunta todo, Shadow of the Tomb Raider podría tener como escenario algún lugar de América Central, esto se deduce gracias a las pirámides mayas que aparecen en las imágenes y en teaser del juego. Lo que si queda claro, es que esta entrega será el capítulo final de la historia de origen de 'Lara Croft'.



'Shadow of the Tomb Raider' debutará el 14 de setiembre en Xbox One, PS4 y PC.