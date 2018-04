'Shadow of the Tomb Raider': Perú tendrá protagonismo en la nueva aventura de 'Lara Croft'

La compañía japonesa Square Enix presentó oficialmente el esperado título ' Shadow of the Tomb Raider ', en un evento privado en el Mayan Theater de la ciudad de Los Ángeles , California, en el que Perú21 estuvo como invitado.

Esta nueva entrega ubicará a ' Lara Croft' en una aventura en la que Perú jugará un papel importante, ya que según revelaron los mismos desarrolladores en exclusiva para Perú21, la trama del juego comienza en Centroamérica pero culmina en nuestro país.

' Shadow of the Tomb Raider' seguirá manteniendo el mismo estilo de juego a sus entregas previas. Las mecánicas y modos de juego se mantienen aunque con algunas variantes en cuanto a la exploración de los diversos escenarios.

Por ejemplo: podremos usar la selva y la vegetación para camuflarnos, y los mismos animales que habitan en ella se convertirán en un verdadero peligro para ' Lara Croft', personaje que en esta entrega deberá afrontar grandes decisiones.

El demo probado de aproximadamente 40 minutos reveló una nivel gráfico de alta calidad, superior a lo visto en la entrega previa. Esta entrega tiene un estilo más cinematográfico.



'Shafow of the Tomb Raider' no contará con las críticadas microtransacciones dentro del juego. Pero, nos confirmaron que habrán contenidos descargables (DLCs) que aumentará la experiencia del juego en gran forma.

También anunciaron que esta entrega ya tiene cinco ediciones, cada una con pensada para los gamers más exigentes y coleccionistas:



- Digital deluxe edition

- Standar edition

- Croft edition

- Digital Croft Edition

- Collectors Edition

La edición más atractiva es la 'Collectors Edition', que contará con el juego original, un destapador en forma del picahielo de 'Lara Croft', una escultura del personaje, el soundtrack del juego, tres armas y vestimentas, una linterna y acceso al Season Pass o pase de temporada del juego. Todo en su llamativa 'Steel case' (Caja metálica) del juego.

Recuerden que ' Shadow of the Tomb Raider' llegará el 14 de de setiembre para PS4, Xbox One y PC.