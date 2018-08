'Shadow of the Tomb Raider': Nuevo tráiler muestra a las tumbas mortales [VIDEO]

Ahora no es ' Lara Croft' ni los entornos los protagonistas del próximo título de la famosa arqueóloga, ahora son las tumbas con trampas mortales las que se dejan ver en el nuevo tráiler de Shadow of the Tomb Raider.



Además de lo que se puede apreciar en el nuevo tráiler mostrado en la cuenta oficial de Tomb Raider en Youtube, un detalle salta a la vista: Estas mortales tumbas estarán ubicadas en diversos lugares, incluso nos toparemos con un misterioso barco debajo de la tierra.



No se lo pierdan, y recuerden que 'Shadow of the Tomb Raider' llegará el 14 de setiembre a PS4, Xbox One y PC.