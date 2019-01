'Shadow of the Tomb Raider': El nuevo contenido descargable ya se encuentra disponible [VIDEO]

Square Enix , Eidos-Montréal y Crystal Dynamics han anunciado que 'La Pesadilla', el nuevo contenido descargable de 'Shadow of the Tomb Raider' , ya se encuentra disponible. Es una descarga gratuita para los que tengan el pase de temporada y también está a la venta por separado. 'La Pesadilla' está disponible para Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC/Steam.

En este nuevo contenido, dejaremos atrás Perú y México, para viajar a la mansión 'Croft' y enfréntarnos a conocidos enemigos en una desgarradora experiencia como nunca antes hayas vivido. Para poder conseguir ponderosas armas, 'Lara' deberá conquistar, la última tumba, 'Howl of the Monkey Gods', sea en modo de un jugador o en modo co-op.

'La Pesadilla' ofrece nuevas opciones de personalización con el traje 'Scales of Q', cuyo grosor y sólida estructura ofrece el doble de resistencia en ataque cuerpo contra cuerpo. El hacha 'Grip of Fear' posee un diseño muy primitivo, optimizado para escalar y pelear. Finalmente, 'White Breath' es la nueva habilidad que cuando la utilizas, crea una nube de vapor alucinógeno al hacer impacto, envenenando a los enemigos y haciendo que pelen unos contra otros.

Como parte de la actualización, las tumbas de la campana principal 'Judge’s Gaze', 'Underworld Gate', 'Howling Caves', 'Path of Battle' y 'Temple of the Sun' ya son jugables en los modos 'Score Attack' y 'Time Attack'.