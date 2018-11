'Shadow of the Tomb Raider' muestra en tráiler 'The Forge' [VIDEO]

La próxima semana, Square Enix estará lanzando la primera de las siete aventuras descargables que llegarán a 'Shadow of the Tomb Raider' .



Si eres uno de los que espera este nuevo material, te compartimos el nuevo tráiler publicado dentro de lo que fue el desarrollo del Xbox FanFest 2018.



Para poder acceder a este contenido, es necesario contar con el pase de temporada, el cual tiene un costo de 30 dólares, y que gracias al mismo podremos acceder a todo este contenido. O por el contrarios, estos se podrán también comprar por separado a un precio de 5 dólares.

'The Forge', contenido descargable de 'Shadow of the Tomb Raider', llegará el 13 de noviembre para todas las plataformas en las que se publicó el título.