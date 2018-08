'Shadow of the Tomb Raider' luce todo su nivel gráfico en nuevo tráiler [VIDEO]

Poco a poco la fecha de lanzamiento de Shadow of the Tomb Raider se acerca cada vez más, y Square Enix no escatima momentos para recordarnos lo espectacular que se ve esta nueva entrega con la que se cerrará el reinicio de la trilogía de 'Lara Croft'.



Esta vez, y con motivo de la Gamescom de este año, la compañía japonesa ha publicado un tráiler en el que se muestran nuevas escenas y secuencias de gamplay mostrando como lucirá el juego en PC gracias al soporte de NVIDIA.



'Shadow of the Tomb Raider' llegará el próximo 14 de setiembre en PS4, Xbox One y PC.