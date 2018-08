'Shadow of the Tomb Raider': Lara Croft muestra sus técnicas de combate en nuevo tráiler [VIDEO]

A poco a poco del estreno de ' Shadow of the Tomb Raider ', uno de los grandes lanzamientos de este año y que cerrará la trilogía de los orígenes de ' Lara Croft ' , Square Enix revela más detalles de la cazadora de tesoros más popular de los videojuegos.

Con la finalidad de conocer más y elevar la emoción en los fans de esta franquicia, Square Enix, Eidos Montréal y Crystal Dinamics han publicado un nuevo tráiler.



En este nuevo material podemos ver como 'Lara' hace uso de una amplia variedad de técnicas de guerrilla para eliminar a sus enemigos y que gracias a ellas buscará detener el inminente apocalipsis Maya que se avecina.

Podremos atacar y desaparecer cual felino, ocultarse en la jungla o esperar hasta el momento justo para efectuar el golpe y sacar provecho de una posición ventajosa.

'Shadow of the Tomb Raider' llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 14 de setiembre.