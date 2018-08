'Shadow of the Tomb Raider': 'Lara Croft' aprovechará los entornos en esta nueva entrega [VIDEO]

Poco a poco se vienen revelando una serie de videos que muestran más detalles de Shadow of the Tomb Raider , la más reciente aventura de la emblemática arqueóloga ' Lara Croft'.



Eidos nos muestra en este nuevo video todo lo que Lara Croft podrá hacer, haciendo gala de sus habilidades, con la finalidad de sobrevivir a todos los peligros que acecharán en esta nueva aventura.

Podremos usar el ' Eye of the Eagle', habilidad que dejará ver recursos escondidos en el ambiente o 'Viper´s Lure', habilidad con la que podremos crear flechas con efectos venenosos, por ejemplo.



No se lo pierdan, y recuerden que Shadow of the Tomb Raider llegará el 14 de setiembre a PS4, Xbox One y PC.