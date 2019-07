'Shadow of the Tomb Raider': Se filtró la edición definitiva del videojuego

Previo al lanzamiento de 'Shadow of the Tomb Raider' , el reinicio de la franquicia de 'Tomb Raider' tuvo dos títulos los cuales tuvieron sus respectivas ediciones juego del año, por lo que no sería ninguna sorpresa que el último título también goce de esta misma tendencia.

Y más aún cuando un archivo de descarga de la misma web del Comité de Clasificación y Administración de Juegos en Corea publicado en la web ResetEra se menciona a 'Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition' para Xbox One y PC.

Por el momento se desconoce el contenido de dicha edición, ya que en este momento la 'Edición Croft', que incluye todo el pase de temporada y contenido descargable tiene un precio de treinta dólares en las tiendas online de cada sistema.

Recordemos que 'Shadow of the Tomb Raider' lo pueden encontrar para PS4, Xbox One y PC.