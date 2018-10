'Shadow of the Tomb Raider' estrenará contenido descargable en noviembre [VIDEO]

Uno de los grandes títulos que ha tenido este año es, sin lugar a dudas, 'Shadow of the Tomb Raider' de Square Enix. Un título muy completo y repleto de acción y aventura.



Y para mantener a los gamers ocupados, en noviembre llegará 'The Forge', el primer contenido descargable de los siete DLC's que llegarán a 'Shadow of the Tomb Raider', y que llegará con una serie de nuevas armas, vestuarios y modos de juego; además de otras misiones.



Para poder acceder a este contenido, es necesario contar con el pase de temporada (season pass), el cual tiene un costo de 30 dólares, y que gracias al mismo podremos acceder a los siete DLC's.

Estos también se podrán comprar por separado a un precio de 5 dólares cada uno. 'The Forge' estará disponible desde el 13 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.



Pero, ¿qué podremos encontrar en 'The Forge'? Aquí, 'Lara Croft' deberá enfrentar la forja de los dioses caídos para descubrir los secretos de 'Kuwaq Yaqu', al mismo tiempo del legado de un antiguo amigo y superar un gran peligro.

Además, 'The Forge' llegará con una tumba para poder jugar tanto en modo de un jugador o de forma cooperativa. Y quienes completen este reto se harán acreedores con la habilidad de 'Grenadier', el vestuario 'Brocken' y el arma 'Umbrage 3-80'.