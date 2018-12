Square Enix , Eidos-Montréal y Crystal Dynamics anunciaron la llegada de 'The Pillar', el segundo de siete contenidos descargables de 'Shadow of the Tomb Raider' , que ya está disponible como descarga gratuita con el pase de temporada o por separado. 'The Pillar' está disponible para Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC/Steam.



Este ofrece nuevas opciones de personalización con el traje 'Sinchi Chiqa Battle Dress', que reduce el daño provocado por proyectiles y permite fabricar más munición. El arco 'Oathtaker' infringe mayor daño a los enemigos con armadura y la habilidad 'A Thousand Eyes' permite a 'Lara' utilizar instintos de supervivencia cuando se mueve a través de las copas de los árboles o trepando muros.



El primer contenido descargable 'La Forja' también está disponible y es jugable tanto en modo cooperativo como en modo de un solo jugador. Las tumbas de la campaña principal: 'Judge’s Gaze', 'Underworld Gate', 'Howling Caves' y 'Path of Battle', se pueden jugar en modo 'Score Attack' y 'Time Attack'.



'Shadow of the Tomb Raider' está disponible en todo el mundo para Xbox One, PlayStation 4 y Windows PC/Steam. El pase de temporada tiene un precio de 30 dólares y 'El Pilar' puede comprarse separadamente por 5 dólares.