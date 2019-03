'Shadow of the Tomb Raider': El DLC 'The Grand Caiman', ya se encuentra disponible [VIDEO]

Square Enix , Eidos-Montréal y Crystal Dynamics han anunciado el lanzamiento de 'The Grand Caiman'. el nuevo contenido descargable de 'Shadow of the Tomb Raider' , el cual ya se encuentra disponible.

Este nuevo contenido se podrá obtener de forma gratuita para los usuarios que hayan comprado el pase de temporada, aunque también se podrá comprar separadamente. 'The Grand Caiman' está disponible para Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC/Steam.

El nuevo contenido muestra una feroz deidad que amenaza las vidas de los inocentes habitantes de 'San Juan'. Para salvarlos, 'Lara' tendrá que enfrentarse a un grupo de mercenarios para prevenir un desastroso cataclismo. Además, deberemos resolver un nuevo y volcánico desafío, el cual nos brindará grandes recompensas.

Además, podremos usar el traje 'Reptile Hide', que aumenta la resistencia a los proyectiles y la ganancia de experiencia con las muertes en el asalto, como también utilizar la escopeta 'Whispering Scourge', así como la habilidad 'Volcano' que te permite crear munición incendiaria para la escopeta, que incendia los objetos y los enemigos. Todas las tumbas de la campana principal ya están jugables en los modos 'Score Attack' y 'Time Attack'.

'Shadow of the Tomb Raider' ya está disponible en todo el mundo para Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC/Steam. El pase de temporada está disponible por 30 dólares o 'The Grand Caiman' puede comprarse independientemente por 5 dólares.