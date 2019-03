'Shadow of the Tomb Raider': 'El corazón de la serpiente', ya se encuentra disponible [VIDEO]

Square Enix , Eidos-Montréal y Crystal Dynamics han anunciado que el nuevo contenido descargable de 'Shadow of the Tomb Raider' llamado 'El corazón de la serpiente' ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

En este nuevo contenido descargable 'Lara Croft' deberá infiltrarse en una fortaleza enemiga para organizar una arriesgada fuga, fuera de enfrentarse a la secta de 'Kukulkán' y de tener que completar el reto del exterminador y de mantenerse a flote en unos peligrosos rápidos, esto para lograr obtener el poder del dios serpiente.

Quienes logren superar el desafío, tendrá como recompensa la habilidad 'Recompensa divina', la cual permite a quien la use el poder obtener más oro al saquear a los enemigos. Como plus a esto, este nuevo contenido también incluye el atuendo 'Escamas de dragón', el cual reduce el daño por el fuego, aumenta la recuperación de salud y evita tropezarse.

'Shadow of the Tomb Raider' ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.