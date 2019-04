'Shadow of the Tomb Raider': El último contenido descargable, 'The Path Home', está disponible

Square Enix , Eidos-Montréal y Crystal Dynamics han anunciado que 'The Path Home', el último contenido descargable de las aventuras de 'Shadow of the Tomb Raider' , que ya está disponible como descarga gratuita para los usuarios que hayan adquirido el pase de temporada en todas sus versiones, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC/Steam.

Este nuevo contenido, veremos como los aliados de 'Lara Croft' van desapareciendo, motivo por el cual 'Lara' debe explorar antiguos túneles para intentar encontrarlos. Esta nueva aventura incluye nuevos desafíos de tumbas que contienen un secreto que ha sido escondido por décadas.

También, y en exclusiva para los usuarios del pase de temporada, llegan los trajes 'Midnight Sentinel', que permiten una prolongada duración de la percepción y del enfoque, y el arco 'Silver Strike', que permite a las flechas traspasar la armadura del enemigo o de incluso varios enemigos sin armadura. Adicionalmente, la nueva habilidad 'Magic Touch' nos permitirá poder consumir menos recursos cuando al momento de crear un objeto. Completando los elementos del pase de temporada, 'Score Attack' y 'Time Attack' ya están jugables para todas la tumbas del juego principal.

'Shadow of the Tomb Raider' se encuentra disponible en todo el mundo para Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC/Steam.